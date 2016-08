La salida de Sand, un tema candente

Jorge Almirón se molestó con el Pepe por sus declaraciones ante los micrófonos.

En el cruce del último fin de semana ante Boca, el DT Almirón dio la sorpresa dejando a José Sand en el banco de Lanús y dándole la chance de ser titular al joven Brian Montenegro. El ídolo Granate, descontento con la situación, manifestó: “Estoy un poco triste porque no me esperaba esto. Son situaciones que tengo que afrontar y esperar mi oportunidad. Siempre estuve bien. Hice 16 goles en 20 partidos. No era algo que me esperaba, pero estoy preparado para todo”. Y el entrenador no hizo esperar su respuesta. “Sand hizo un gran esfuerzo contra Independiente y por eso me decidí por Montenegro ya que entendí que Boca iba a atacar por los laterales y él podría ayudar a la hora de presionar. Se lo expliqué a Sand antes del partido, fue algo táctico. Pensé en el equipo, nada más. No le gustó porque todos quieren jugar”. Y, para dejar claro su molestia por las declaraciones del goleador, agregó: “Veníamos de un partido 72 horas atrás nada más. Las declaraciones hay que hacerlas adentro del vestuario y no con la prensa. Entiendo que esté enojado, pero tiene que pensar en sus compañeros”. Con Acosta desgarrado, se cae de maduro su regreso al once titular. ¿O Almirón lo enviará de nuevo al banco? ■