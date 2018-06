La Quinta de Banfield cosecha elogios

El equipo de Miguel Robinson Hernández llegó a la final luego de golear en el clásico a Lanús por 3-0, con un hat-trick de Agustín Urzi. El técnico resaltó la unión del grupo como base fundamental de la gran campaña de los chicos del Taladro.

El uruguayo Miguel Robinson Hernández ha dejado su huella como jugador de Banfield. Esta etapa lo encuentra al frente de la Quinta División del Taladro, que el próximo fin de semana jugará la final de la categoría ante Rosario Central, luego de haber goleado a Lanús por 3-0 en la cancha auxiliar de Boca.

Como base de la gran campaña, el DT subrayó la unión del grupo: “Los chicos entendieron el mensaje que les tratamos de dar. La buena actitud, el compañerismo y el esfuerzo fueron la prioridad. Se acoplaron al sistema de juego que uno quería, que a veces puede cambiar. Es un equipo que se destaca por la tenencia de la pelota, que sabe salir jugando y es agresivo, en el buen sentido de la palabra. Los primeros partidos les dieron la confianza de que podían ser un equipo competitivo y los resultados ayudaron a mejorar. Por eso se llegó a esta instancia”.

Luego de pasar por encima a River, era mano a mano con Lanús, el rival de siempre, el del barrio, el que se espera cuando se conoce el fixture. Pero Pico Hernández le sacó dramatismo a la situación.

“Uno a veces no puede cambiar el discurso por un clásico, que son distintos a los de Primera División. En Inferiores no se los puede incentivar a que es de vida o muerte. Los chicos están en una etapa de aprendizaje, por eso la mayoría se autoalimentan en lo que es la actitud, porque muchos son hinchas de Banfield. Ellos creían en lo que hacían. Venían de superar a River por 4-0 con un nivel muy bueno y sabían que si repetían le iban a ganar a Lanús. Ya en el clásico de interzonas habían sido muy superiores a pesar del empate. Me sentí orgulloso de cómo jugaron, se disfrutó, porque no negociaron la manera de jugar. Dos de los tres goles fueron de arco a arco, jugando la pelota. Es el esfuerzo y el fruto que vienen haciendo desde el 17 de enero”, explicó un feliz DT.

Por otra parte, el ex delantero del Taladro explicó el contenido de las charlas técnicas, más allá de lo estrictamente futbolístico. “Tocamos todos los puntos. A veces somos más docentes que técnicos. Uno ha vivido muchas cosas y trata de inculcarles a lo que se enfrentan. Que el estudio sea para todos, no solo para los que tengan la chance de ser profesionales. Porque después se encuentran con un mundo de dinero y sin saber qué hacer, donde aparecen lamentablemente los malos consejos. Los tiempos cambiaron, el fútbol se hizo más negocio y los chicos no tienen que acelerar los tiempos porque los padres o representantes quieran salvarse”, manifestó.

Agustín Urzi fue la figura del clásico con su hat-trick. Y el entrenador no solo habló de sus cualidades, sino de las del plantel. “De Urzi se habla más porque le tocó estar en la Selección Argentina. Es un jugador muy interesante, como Lautaro Ríos, Iván Pereyra. Hay muy buenos defensores, laterales… Han demostrado sus condiciones, después veremos para qué están. Fue un semestre de alto nivel, pero no hay que apurarse. Todo lleva un proceso. Hay que tener tranquilidad, sabiendo que los chicos están en una etapa de aprendizaje”.

El partido tuvo la presencia de dirigentes y el cuerpo técnico de Primera División, algo que motivó más al plantel. “Me enteré después del partido. Me tocó el año pasado con la Quinta ‘99 llegar a estas instancias. Está muy bueno que Julio Falcioni, Seba Battaglia y el Loco González hayan estado presentes. Que miren a estos chicos que están en una edad justa para el salto a Reserva o Primera División. Nos dio mucha alegría verlo a Julio tan recuperado. Pero también estuvo la familia, los padres y mi hija que vino con mi nieto desde el Uruguay”, sostuvo Miguel Hernández.

Banfield conoce el rival y la cancha de la final: Rosario Central, en la auxiliar de San Lorenzo. ¿El día? Depende de las chances de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia. Puede ser sábado o domingo, desde las 12.