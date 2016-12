Por MICAELA GÓMEZ

Otro año llega a su fin y una nueva efeméride se cumple, una triste y cargada de significación. Mañana será un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón, otro año en el que más de 190 personas ya no están con sus allegados. Un año más de aquella terrible noche que cambió las vidas de miles de jóvenes y sus familias. Junto a la necesidad de encontrar a los culpables y lograr la justicia -si es que hay justicia que pueda ser posible en un caso como éste-, es necesario recordar los hechos para evitar que vuelvan a repetirse, para conocer un poco más de esta tragedia que quedará registrada en la historia argentina. Hace ya un par de años, Mayra Botero tomó el desafío de no dejar olvidar la causa ni a sus seres queridos, algunos de los cuales fallecieron en el incendio. A modo de superar el dolor y contarle al mundo entero lo sucedido, decidió trasladar la tragedia a un documental que relata los padecimientos, vivencias y también las alegrías de aquellos que sobrevivieron y de quienes no lo lograron. “La lluvia es también no verte” es el testimonio de miles, plasmado en una decena de casos. En este nuevo aniversario, llegará mañana desde las 18 a

Incaa TV. Quizás porque era muy chica cuando sucedió, quizás porque no estaba en el país en aquel entonces, no me interioricé en el tema hasta que llegué al periodismo, hasta que una coincidencia me llevó a conocer a Mayra y asistir a la pequeña première de su documental. Aquella noche en el Kónex, piel de gallina y lágrimas en los ojos, entendí la trascendencia de los sucesos, me hice carne con el dolor de todas aquellas familias, de quienes tuvieron la ¿suerte? de salir de allí con vida, pero que no pudieron seguir con ella. “La lluvia es también no

verte” toma su título de la afirmación de la madre de una de las víctimas. La noche de la tragedia llovía, pero no impidió la incansable búsqueda. La lluvia también se hizo presente en la noche del estreno, estremeciendo a todos aquellos que fuimos testigos del documental. Caminar desde allí hasta Plaza Miserere ya no fue lo mismo, como tampoco lo será el pasar por lo que quedó de Cromañón y ver los eternos recuerdos de quienes ya no están. Zapatillas que no volverán a caminar. El documental es una buena forma de conocer el pasado para pensar el futuro. ■