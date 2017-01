La llegada de un nuevo bebé y los cambios del hermano mayor

Es una etapa que debe ser enfrentada por los padres para que la integración no genere conflictos o sentimientos de desplazamiento.

Cuando llega un nuevo bebé a la familia es necesario que los padres tengan en cuenta ciertas cuestiones con el fin de ayudar a los hermanos mayores a aceptar la realidad y conocer las ventajas y responsabilidades que conlleva el arribo de este nuevo integrante de la familia. Hay que estar atentos para saber controlar la situación y se deben tratar de reducir los celos, molestias y hasta la agresividad que puede generar en los demás hermanos el nuevo bebé. De esa forma, se va a preservar el bienestar físico y emocional de todos los niños de la familia. Lo primero que hay que decir es que llegará un nuevo miembro a la familia de una forma relajada y usando un lenguaje sencillo. También es muy útil conseguir libros o cuentos donde se habla delpapel de los hermanos mayores. Otras actividades podrían ser: invitarlos a pensar sobre el posible nombre que tendrá y llevarlo a la consulta con el obstetra para que pueda ver y escuchar a su hermanito o hermanita. Tratar de seguir con ciertas rutinas que se manejaban antes del bebé, como leer un cuento juntos, hacer tareas, jugar o cocinarle lo que le gusta, es muy efectivo para que el hermano mayor no se sienta desplazado por los propios padres. También puede pasar que no quiera jugar o ayudar con el nuevo bebé; en ese caso no hay que insistir, sólo esperar, hablar y permitir que se vaya integrando poco a poco. ■