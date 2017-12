La justicia mantiene en prisión al ex vicepresidente y a otros tres dirigentes catalanes

Un juez del Tribunal Supremo español decidió hoy mantener en prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, a los dirigentes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y al ex responsable de Interior catalán, Joaquín Forn, mientras que dictó la libertad bajo fianza de 100.000 euros para otros seis independentistas.

La decisión del juez Pablo Llarena cuando a la medianoche comienza la campaña para las elecciones del 21 de diciembre, en la que pretendían participar la mayoría de estos líderes separatistas presos.

El juez adoptó decisiones diferenciadas respecto a los dirigentes catalanes presos teniendo en cuenta su grado de implicación en el proceso de secesión catalán por el que se enfrentan a delitos de rebelión, sedición y malversación.

En su resolución, Llarena explicó que las actuaciones del ex vicepresidente y de los otros tres dirigentes que deja en prisión, “están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

Menciona como antecedentes los incidentes del 20 de septiembre pasado durante un allanamiento a la Consellería de Economía en Barcelona, a raíz de las actuaciones judiciales destinadas a evitar el referéndum de secesión del 1 de octubre, que había sido prohibido.

En cuando al resto de imputados, podrán salir de prisión si pagan una fianza de 100.000 euros, aunque deberán comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su domicilio y no podrán abandonar el país, de acuerdo con la resolución del juez Llarena.

Esta decisión afecta a los ex consejeros Raul Romeva, Jordi Turul, Carles Mundó, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás.

El magistrado adoptó estas decisiones tras tomar declaración el pasado viernes a los diez imputados, quienes acataron el artículo constitucional 155, es decir, la intervención regional de Cataluña, y se comprometieron a defender sus ideas independentistas dentro de los causes legales.

A pesar de ello, la Fiscalía había solicitado mantener en prisión sin fianza a todos los imputados por el riesgo de fuga y reiteración delictiva.

Junqueras encabeza la lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido que lidera las encuestas, mientras Jordi Sánchez, ex titular de la Audiencia Nacional catalana, es el “número dos” de la candidatura unitaria del ex presidente Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxC).

Las elecciones del 21 de diciembre serán decisivas para el futuro del conflicto de secesión, aunque el pronóstico electoral está muy abierto, porque los independentistas tienen opciones de reeditar su mayoría absoluta, mientras que los partidos “constitucionalistas”, opuestos a la secesión, podrían formar un gobierno alternativo.