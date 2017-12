La grilla del Cosquín, escenario por escenario, día por día

La edición 2018 del festival Cosquín Rock se celebrará el 10 y 11 de febrero en el Aeródromo de la localidad cordobesa de Santa María de Punilla.

La grilla del máximo encuentro federal rockero es la siguiente:

SÁBADO 10

-Escenario Principal: Las Pastillas del Abuelo, Skay y Los Fakires, Creedence Clearwater Revisited, Ciro y Los Persas, Las Pelotas, El Bordo, Sueño de Pescado, Nagual, Ojos Locos y Vaquero Negro.

-Escenario Temático Reggae: Don Carlos, Los Pericos junto Andrew Tosh, Zona Ganjah, Dancing Mood, Roddy (The Specials), Gondwana, Guachupé, Fanko y Tapones de Punta.

-Quilmes Garage: Pez, The Flying Eyes, Humo del Cairo, Gtx, La Banda de la Muerte, Hijo de la Tormenta, Octafonic, Todo Aparenta Normal, Smoke Sellers y Escalopez.

-Universo Geiser: Francisca y Los Exploradores, Massacre, Rayos Láser, Ibiza Pareo, Airbag, Walter Domínguez, Shona, Violeta Castillo y Limón.

-La Casita del Blues: Sax Gordon, Déborah Dixon, Bex Marshall, Lore Gómez y jams sessions.

-Espacio Córdoba Rockea: Hammer, Eterna Agonía, New Indians, Los Navarrod, Ek, Juan Terrenal, Astenia, Paris Paris Musique, Santa Kim, Cith, Alvacío, Convoi, Soyh, Cristales, Foncircus, Voladores y ganadores pre Cosquín Rock Rosario.

DOMINGO 11

-Escenario principal: Los Gardelitos, Guasones, Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Residente, Los Espíritus, Él Mató a un Policía Motorizado, Estelares, La Que Faltaba y Uchpa.

-Escenario Temático Heavy: Ácido Argentino, Carajo, Asspera, Viticus, Horcas, Los Antiguos, Entombed A.D, Sick Porky, Plan 4, Sirio y Patrón Control.

-Quilmes Garage: Militantes del Climax, Indio, Louta, Usted Señálemelo, Barco, Perras On The Beach, Bandalos Chinos, Lo Pibito, Luca Bocci, Tamboor y Zebras.

-Universo Geiser: Banda de Turistas, Viba Elástico, Vanthra, Chucky de Ípola, Pilotos, Piti Fernández, Rey Hindú, Porota, Conexionistas y Gruta.

-La Casita del Blues: La Mississippi, Carlos Johnson, Carlos Elliot Jr. & Rubén Vaneskeheian, Juani Saullo, y jams sessions.

-Espacio Córdoba Rockea: Cony La Tuquera, La Flora Bartola, Los Monkys, Armando Flores, Cuatro al Hilo, Hipnótica, Manjar, Vudú, Indiales, Mal Paso, Las Frases de Samuella, Ardid, Los Cocaleros, Nina, Jorge a Marte, La Tico, y los ganadores pre Cosquín Rock de Rafaela y Buenos Aires.