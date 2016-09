La EMPA, una escuela que marcó el rumbo del aprendizaje musical

Al establecimiento asisten unos 2.500 estudiantes que se forman en distintas especializaciones. Además, allí se organizan distintos proyectos.

La Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) marcó el rumbo en la enseñanza de la música y se transformó en una generadora de varios proyectos como los encuentros de músicos de distintos países que se reúnen todos los años en torno a la experiencia del aprendizaje. La institución de la calle Vélez Sarsfield al 600 forma a unos 2.500 músicos que, desde varios puntos del país y de la región, llegan hasta allí para cursar la formación básica de tres años y otros cuatro de especialización. Algunos buscan la formación como instrumentistas, otros se vuelcan al profesorado y algunos a la educación inicial para dar clases en jardines de infantes. Horacio Salgán, Manolo Juarez, Rodolfo Mederos, y Cacho Tirao, entre otros reconocidos referentes de la cultura popular, impulsaron los conocimientos y saberes para la enseñanza musical en el establecimiento. “Los proyectos se dan naturalmente porque los músicos populares no son sólo personas que dan clases ya que entre las horas frente al aula tienen ensayos, presentaciones, participan de trabajos de investigación y generan espacios como Tango para Músicos, un curso intensivo gestado en esta escuela”, expresó Hernán Possetti, profesor de piano en la EMPA.

Entre las dos ediciones que se realizaron en 2014 y 2015 participaron unos 500 músicos de al menos 20 países en el encuentro que hoy es la propuesta de intercambio y formación más ambiciosa del género. El próximo Tango para Músicos se realizará entre el 12 y el 18 de febrero, y este año también habrá clases de instrumento,

ensamble, armonía, composición y hasta cómo producir un CD. “Al estar viva, la música popular te invita a aprender desde la creatividad, a relacionarte activamente con el oficio, tanto desde lo musical como de lo pedagógico. La carrera del músico no deja de ser larga y sacrificada, y si no hay muchas ganas, es probable que se ponga difícil hacer los ocho años que lleva terminarla”, afirmó Julián Peralta, profesor de Elementos Técnicos del Tango, quien agregó: “Todos hemos gozado de la música clásica pero hay una gran diferencia con lo popular”. “Intentamos desde aquí desmitificar esa idea del don, de que si no estás tocado por la vara no podés ser músico”, señaló Delfina Daverio, estudiante del profesorado, quien describió la mirada del profesor que te dice que “vas a poder”: “Esa mirada que abandona el clásico ‘servís o no servís’, también es un aporte de la música popular a la formación de todos los músicos”. ■