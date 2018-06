La dupla, conforme con los refuerzos

“Lo bueno fue haber hecho una lista rápida”, dijo Gabriel Lobos respecto de las incorporaciones que realizó Los Andes. Luis Pérez habló de las características de jugadores que buscaron. Además, hay mínimo otros cuatro nombres apuntados.

Los Andes se está moviendo rápido en el mercado de pases para la temporada de la Primera B Nacional 2018-19.

Ya llegaron cinco caras nuevas para el plantel de Gabriel Lobos y Luis Pérez y en los próximos días habrá más novedades, pero hasta que no firmen no quieren dar nombres.

Según se pudo averiguar, las negociaciones están avanzadas y ya se habla de puestos.

“Conforme con lo que se ha incorporado. Lo bueno fue haber hecho una lista rápida, habernos puesto de acuerdo antes de que por ahí se inicie el gran movimiento del mercado, porque sabemos que Los Andes tiene un presupuesto que no es holgado. Entonces, eso nos benefició para hacer las incorporaciones, con la llegada de Claudio (Balsano, el mánager) que aportó lo suyo para todo esto. En forma mancomunada nos hemos puesto de acuerdo en los refuerzos, en los nombres, así que conforme y muy contento con los chicos que se han sumado hasta el momento y se sigue en las negociaciones por algunos más”, explicó Lobos, uno de los técnicos

Por su parte, Luis Pérez habló, en general, de los que ya se han sumado al Milrayitas: “Cuando nos sentamos con los dirigentes y Claudio les dimos una idea táctica, tienen que ver con la posición y la idea que tenemos para a partir de ahora empezar a trabajar. Buscamos característica y nivel”.

¿Qué falta? “Se está buscando un arquero, un lateral, después hay otros muchachos en conversaciones. Hasta que no firmen no quiero nombrarlos por una cuestión de respeto. Pero sí, hay alrededor de cuatro jugadores más que se pueden llegar a incorporar, más los que han quedado y los chicos, que nosotros siempre pregonamos en eso, ir sacando jóvenes”, manifestó Lobos.

También, el ex defensor se refirió a la continuidad de la dupla técnica al frente del plantel. “En lo personal es bueno que nos hayan ratificado, es una satisfacción y es un desafío a lo que viene. Ahora dependemos del armado, es una responsabilidad absoluta. Con Darío (Pérez) no podemos errar, tenemos que estar hasta en el último detalle. Conforme por cómo se están moviendo los dirigentes, el apoyo que nos están dando con soluciones rápidas”, dijo el ex defensor.