La China Suárez vivió un mal momento junto a su hija Magnolia

La actriz relató a través de sus redes un episodio que causó un hombre que la siguió con un vehículo luego de hacerle “gestos asquerosos”.

María Eugenia Suárez utilizó las redes sociales para relatar el mal momento que vivió cuando viajaba en su auto con su hija Magnolia, la beba de tres meses y medio que tiene con Benjamín Vicuña.

“Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo”, empezó su descripción de los hechos, la cual compartió a través de Instagram Stories.

“¿Hasta cuándo esa impunidad hijos de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos, ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia”,continuó la China.