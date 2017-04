Kuczynski envió un proyecto para la reconstrucción tras las lluvias

Kuczynski mandó al Congreso una iniciativa para realizar obras por las inundaciones que dejaron más de cien muertos y miles de damnificados.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, envió al Congreso un proyecto de ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por las fuertes lluvias en el país, que dejaron más de cien muertos y miles de damnificados.

“Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar”, declaró el jefe de Estado en un mensaje televisado.

El proyecto propone “un severo freno al tráfico ilegal de tierras y responsabilizará a los alcaldes y funcionarios que no respondan. También iniciará una campaña contra el ‘cáncer de la basura'”, agregó.

Las intensas lluvias generaron desbordes de ríos, deslizamientos de lodo e inundaciones, que causaron 113 muertos, 397 heridos, 17 desaparecidos y más de 178.000 damnificados.

“Nadie te va a forzar, pero te vamos a ayudar a que puedas vivir con seguridad. En una era de rápido cambio climático y calentamiento global, no es fácil generar seguridad climática”, dijo el gobernante.

“Nuestra primera tarea es controlar los 30 valles de la costa, encauzando los ríos y escalonándolos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la napa freática”, explicó en declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

Kuczynski anunció que aplicará “fórmulas novedosas que permitirán hacer esas grandes obras a un costo razonable para el Estado, abriendo nuevas zonas seguras para el desarrollo urbano y rural de los valles”.

En el país también hay más de 20.000 casas destruidas, mientras que otro número similar quedaron en pie pero en condición inhabitable y otros 237.000 inmuebles tienen daños menores que pueden ser subsanados.

El embate climático causó la destrucción de 53 escuelas y 11 centros de salud y generó daños en otros 2.000 colegios y en más de 700 establecimientos de salud.