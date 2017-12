Kuczynski defiende su indulto a Fujimori y pide pasar de página

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, defendió anoche el indulto que le concedió el domingo pasado al ex mandatario Alberto Fujimori, y pidió a su país superar “esta página” al calificar su decisión como “quizás la más difícil de mi vida”, y llegó a afirmar que el beneficiado “contribuyó al desarrollo de la nación”.

“No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro”, reclamó Kuczynski anoche en un mensaje televisado, tras un día de protestas populares por un fallo que dividió literalmente en dos al país y produjo una profunda grieta política y social.

“La justicia no es venganza. Las heridas abiertas solo podrán cicatrizarse a partir de un esfuerzo reconciliador”, agregó el mandatario, que dijo que sus palabras estaban dirigidas sobre todo a los más jóvenes.

Kuczynski hizo énfasis en que aunque Fujimori cometió “excesos y errores graves” ya cumplió “12 años de condena” (10 en realidad) y aseguró que “se trata de alguien que contribuyó al desarrollo del país”.

El presidente, que no se había mostrado tras el anuncio, rompió así el silencio en medio de masivas protestas que según sus impulsores, especialmente jóvenes, se extenderán en forma indefinida porque, según su lema, “el indulto es un insulto”.

La policía reprimió concentraciones en el centro de Lima, en las que participaron no menos de 3.000 personas pese a que por ser Navidad las actividades estaban parcialmente paralizadas.

También en otras ciudades hubo movilizaciones, citaron medios locales y la agencia de noticias DPA.

“Les pido, jóvenes peruanos, que las emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que tenemos que alcanzar para terminar de vencer a la pobreza”, insistió el jefe de Estado, quien reiteró que la decisión obedece a razones humanitarias por el precario estado de salud del ex gobernante.

El indulto, que puso temprano fin a la condena de 25 años que cumplía Fujimori como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, causó especial rechazo por indicios de que fue resultado de una negociación de Kuczynski para mantenerse en el cargo.

Kuczynski pudo ser destituido el jueves por el Congreso, que lo acusaba de “incapacidad moral” por ocultar nexos con la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en corrupción, pero se salvó porque maniobras del parlamentario Kenji Fujimori, hijo del ahora indultado, impidieron que se alcanzara el número necesario de votos.