Junior de Colombia y Flamengo de Brasil definen el rival de Independiente en la final de la Sudamericana

Junior de Colombia, que en el partido de ida jugado en Brasil perdió 2-1, enfrentará hoy en la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana a Flamengo, en el partido que definirá al rival en la final de Independiente, que el martes eliminó a Libertad de Paraguay.

El partido se jugará a partir de las 21.30 (hora de la Argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, que será secundado por sus compatriotas Claudio Ríos y José Retamal.

Junior, que tiene en sus filas al jugador del seleccionado colombiano Teófilo Gutiérrez, que pasó por Racing, River, Lanús y Rosario Central, luego de la derrota en el Maracaná, el pasado jueves 23 con un marcador 2-1 en favor del club brasileño, espera dar vuelta ese resultado para seguir soñando con el título del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El conjunto de Barranquilla, que está en la instancia de cuartos de final del campeonato colombiano, en el partido de ida igualó 0-0 con América de Cali.

“Nosotros hicimos ver mal a Flamengo en su casa, pero con todo y eso sacaron su resultado. Eso demuestra la calidad que tienen. De local no podemos confiarnos ni del momento que viven ni de las bajas que tienen. Hay que hacer un partido serio. Estar muy atentos a los contragolpes, porque son muy rápidos, y al juego aéreo, que es su principal fuerte”, manifestó el lateral Germán Gutiérrez.

La única baja que tendrá el club cafetero será la del central Jonathan Ávila, quien se fracturó el metatarso del pie derecho el pasado 19 de noviembre y podrá ser reemplazado por Jorge Arias, que jugó el encuentro de ida.

En cuartos de final, Junior eliminó a Sport Recife de Brasil; en octavos superó a Cerro Porteño de Paraguay, y en la segunda fase del torneo dejó en el camino al también colombiano Deportivo Cali.

Flamengo, que tiene en sus filas a los argentinos Federico Mancuello (ex Independiente) y Darío Conca (ex Tigre, River y Rosario Central), tratará de cuidar la ventaja lograda en la ida.

El “mengao”, que está en el sexto lugar del Campeonato Brasileño, con 53 unidades, en su última presentación perdió 2-1 ante Santos.

El equipo rojo y negro, que viene de eliminar en cuartos de final a Fluminense y en octavos a Chapecoense, ambos brasileños, tendrá como principal baja al veterano arquero Diego Alves, quien se fracturó la clavícula en la ida y fue reemplazado por Alex Muralha.

Tampoco estarán el zaguero Rafael Vaz, que no fue tenido en cuenta en esta convocatoria por los fuertes dolores musculares que sintió, así como el atacante Everton, quien también sufre de dolencias y será sometido a nuevos exámenes de resonancia.

– Probables formaciones –

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz (Matías Mier); Yimmi Chará y Teófilo Gutíérrez. DT: Julio Comesaña.

Flamengo: Alex Muralha; Pará, Juan, Rever, Miguel Trauco; Willian Arao, Gustavo Cuéllar; Diego, Éverton Ribeiro, Federico Mancuello; y Felipe Vizeu. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido por sus compatriotas Claudio Ríos y José Retamal.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Hora: 21.30. Televisación: FOX Sports.