Julio Falcioni, el técnico que tomó decisiones fuertes

La victoria de Banfield sobre Sarmiento dejó varios puntos para analizar. Fue el tercer triunfo consecutivo sin recibir goles. Llegó a los 42 puntos, igualando la línea de River y Racing, quedando por el momento fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores por diferencia de puntos, pero dentro de la Copa Sudamericana. Quedó a tres puntos del escolta Newell´s y redujo la diferencia con el puntero Boca, a siete unidades. Campañón del equipo de Julio César Falcioni. Dentro del partido, hubo situaciones que el propio DT se encargó de aclarar: la capitanía que paso a manos de Darío Cvitanich y la decisión de que Brian Sarmiento no ejecutara los penales. En ambos casos, adujo: “La decisión fue mía”. La cinta estaba en poder de Gonzalo Bettini, pero a partir del lunes, el brazalete lo llevará el goleador de Baradero: “Me parecía que al ser referentes Renato Civelli y Cvitanich, uno de los dos debía serlo. Al principio era Bettini, pero ahora que los muchachos los conocen a los otros dos, lo elegí a Darío”. Y agregó en relación a los penales: “Siempre es una decisión mía, Brian había convertido frente a Quilmes y Lanús, a veces se hacen y otras no, Darío es un buen ejecutor, estaba en la fila, así que esperemos que siga así”. Aclarados los temas, dijo que el triunfo se basó en “saber definir en los momentos justos”, aunque haya sido a través de dos penales. “El partido se ganó bien porque supimos aprovechar los espacios. Pero no resultó sencillo. La clave pasó porque definimos en los momentos justos”, confió Falcioni. Con respecto a Lanús, argumentó: “Empezaremos a pensar en el partido del sábado, con 48 horas menos de descanso que ellos”, en relación a que el Granate jugó el sábado ante Patronato, en Paraná. ■