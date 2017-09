Julio Falcioni: “El equipo cuando llega es punzante y agresivo”

El Taladro se clasificó a octavos de final y su entrenador destacó el gran trabajo de sus dirigidos, pero instó a poder mantener el mismo ritmo de juego en la secuencia de los próximos partidos

Empezó derecho en los dos frentes. Contra Belgrano por la Superliga y ante Atlético de Rafaela por la Copa Argentina. Y todo es ilusión. ¿Por qué Banfield no puede ilusionarse con el torneo federal?

Está todo dado para que así sea. Si bien no tiene un plantel largo como Boca y River, las esperanzas están intactas en este once de Julio Falcioni.“Estos partidos son muy difíciles porque tenés que definir todo en 90 minutos”, dijo el entrenador de Banfield.

Algo similar había dicho cuando eliminaron a Chaco For Ever en cancha de Quilmes con gol de Emanuel Cecchini, hoy en el Málaga.En cuanto al desarrollo del partido, el entrenador Albiverde señaló: “Logramos neutralizar al adversario y conseguir los espacios. La intención era sostener lo mismo en el segundo tiempo, pero no pudimos”.Todo el vendaval de fútbol y goles se vieron empañados, en parte, por los rápidos descuentos de Rafaela en el reinicio.

Sin embargo, el Taladro mostró un sólido trabajo que le permitió sacar el partido adelante y lograr el pase a octavos de final, donde espera por Newell’s o Godoy Cruz.“Ojalá que muchas veces hagamos cuatro goles en un primer tiempo. El otro día con Belgrano también pudimos haber hecho tres o cuatro. El equipo cuando llega es punzante y agresivo”, fue el elogio del DT para sus dirigidos.

A pesar de la buena producción futbolística, JCF es cauto. “Esperemos en la secuencia de partidos que vienen poder sostener este ritmo de juego. Con ráfagas no alcanza en este fútbol”, justificó El Emperador.Hoy, el plantel volverá a los entrenamientos en Luis Guillón para preparar el próximo partido frente a River