Juliana López May: “La música siempre está presente en la cocina”

A días de la tercera edición del ciclo “A la mesa”, que ensambla la gastronomía y los sonidos locales y del cual es curadora, la cocinera habló con Télam sobre lo que significa la música en su día a día en la cocina.

Juliana López May es una cocinera con varias facetas: se la puede ver en la pantalla chica, en la portada de libros y revistas, diseñando vajilla o productos, de viaje por el mundo y al frente de sus clases de cocina saludable. Además, es curadora de un ciclo que marida sonidos y gastronomía y que busca “volver a las fuentes, que la mesa sea un lugar de encuentro”.

Se trata de “A la Mesa”, iniciativa del Ministerio de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que una vez al mes une en la Usina del Arte una clase magistral de cocina a cargo de distintos chefs, elegidos por López May, y la degustación del plato en compañía de la música en vivo de distintos artistas.

“Es un evento que desde el inicio quisimos que sea bien informal, disruptivo, casero, donde el cocinero haga cocina casera, simple”, explicó la chef. Y expresó su deseo de que “la mesa sea un lugar de encuentro: hablar mientras uno cena, conocer gente, interactuar con el otro desde otro lugar. Es un evento que quiere integrar, que quiere unir”.

López May convocó a colegas como Soledad Nardelli, Takehiro Ohno y Guido Tassi, con los que se trabaja para que el arte y la decoración de la Usina represente sus orígenes y su forma de cocinar. Otra parte importante del evento es la música, para la que convocaron a artistas como Juliana Gattas y Juanchi Baleiron, y sobre lo que habló con Télam.

Télam: Se relacionan la música y la cocina?

Juliana López May: Cien por ciento. La música crea mucho ambiente, en un restaurant, en un evento. Llena espacios, termina de cerrar momentos, es muy lindo que haya una buena música tanto para comer como para cocinar. Cuando uno cocina tener música de fondo es divino, y cuando recibe crea climas todo el tiempo, es muy importante.

T: Escuchás música cuando cocinas?

JLM: En mi estudio siempre tengo música cuando van llegando las alumnas. Cuando cocino en mi casa o con amigas también me gusta, hay muchos momentos en los que me encanta tenerla cerca, de compañía.

T: Al vivir en el exterior o al viajar, la música y los sabores son distintas formas de evocar recuerdos?

JLM: Sí, todo el tiempo. Hay canciones que me hace acordar a cuando empecé, otras a cuando tuve un restaurant, siempre la música está presente en la cocina. Cuando me voy a Uruguay a hacer temporada, me queda la música que pasaban en todos lados. Cuando viajás a Francia escuchás canciones de allá y después pensás ‘como me gustaría escuchar por ejemplo a Carla Bruni’. Una paella con Diego El Cigala va muy de la mano y podes viajar con todos los sentidos.

La tercena cena del ciclo se llevará a cabo el 25 de Mayo a las 20, en la Sala Mayor de la Usina del Arte, y será una “noche patria”. Esta vez los protagonistas serán Martín Molteni, chef del restaurant Puratierra, junto a su cocina argentina y de productos originarios; y Diego Pérez, líder de Tonolec y actualmente con su proyecto solista Nación Ekeko, que convierte en música las voces registradas en viajes por las provincias argentinas. Las entradas cuestan $450.