A seis meses de haber sido mamá, la actriz y futura panelista de “Cuestión de peso”, Juana Repetto, relató cómo llegó a pesar más de 100 kilos y tras su embarazo bajó 32: “Durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los 100″