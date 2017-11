Juan Palomino encarna a un veterano de Malvinas en “La Noche Más Fría”, que se estrena mañana

El actor Juan Palomino es el protagonista de “La noche más fría”, una película de Cristian Tapia Marchiori que se estrenará mañana en el Cine Gaumont, y en la que encarna a un veterano de la guerra de Malvinas que vive como linyera en una plaza de una gran ciudad y que es ayudado por sus amigos para intentar reencontrarse con su hijo.

Basada en una historia real, la película de Tapia Marchiori cuenta además con las actuaciones de Daniel Valenzuela, Pasta Dioguardi, Celeste Gerez y Esteban Masturini, además de contar con las participaciones especiales Alejandro Fiore, Sergio Surraco y Nicolas Goldschmidt.

Se trata de una historia conmovedora sobre un veterano de Malvinas que vive en situación de calle y que debe luchar para sobrevivir a la intemperie, usando todas sus fuerzas y su ingenio, durante la noche más fría del año.

Este ex combatiente de Malvinas, llamado Carlos, no sabe o no recuerda mucho de su familia ni de su pasado, aunque está seguro de algo: quiere reencontrarse lo antes posible con su hijo Álvaro, con la ayuda de vecinos y amigos del barrio, que se organizaron para ayudarlo y lograr que vaya a dormir a un refugio.

Sin embargo, la noche más fría del año se avecina y Carlos deberá enfrentar un sinfín de adversidades en una lucha despareja por su supervivencia en contra dos enemigos muy crueles: la soledad y el frío.