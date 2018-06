Juan Pablo Grossi vuelve al ruedo por partida doble

Este cantautor de Temperley, luego de una gira por España, presenta los temas de “Tiempo para ser”, su primer disco, con shows gratuitos en la región.

Juan Pablo Grossi vuelve a salir a escena para mostrar el material de “Tiempo para ser”, su primer disco solista, junto a un notable trío de músicos que lo secunda en las actuaciones en vivo.

El cantautor oriundo de Temperley se presentará este viernes en Patio Mío, en Banfield, y el domingo en el Paseo Dorrego, de Monte Grande, ambos shows con entrada gratuita.

El primero de estos recitales será como parte del Make Music Argentina. “Nos gustó la idea de participar, es algo que se hace en todo el mundo, es un lugar donde se acerca a los chicos a la música. Vamos a ser el show en vivo de esta presentación de Make Music”, le comenta el músico a La Unión.

Además de la presentación de Juan Pablo y su banda, en esta edición de Make Music habrá una clínica de batería a cargo del maestro Daniel Gilardi, una muestra y una charla de lutheria y construcción de instrumentos de cuerdas a cargo del Luthier Matias Taborda, y una clínica de canto funcional y cuidado de la voz a cargo de Luz Pedrosa.

La presentación siguiente será el domingo a las 18 en el Paseo Dorrego, en un concierto al aire libre en el escenario principal de esta movida. “Vamos a seguir presentando el disco, nos falta mostrarlo un poco más. Es un disco que lo toqué más afuera, que acá”, agrega.

En estos recitales, Juan Pablo estará acompañado por su banda, integrada por Jorge Grossi en guitarra y dirección musical, Juan Bossi en bajo y Daniel Gilardi en batería.

“Tiempo para ser” es la primera aventura en solitario para Juan Pablo Grossi, luego de haber sido parte de Maldita Wendy, una banda que supo transitar los escenarios de la región.

En este álbum, se destaca por su notable condición de cantautor, con coqueteos estilísticos con la trova y otros géneros, y las canciones fueron complementadas por la nutrida presencia de músicos invitados y por una sólida banda estable de acompañamiento.

El disco cuenta también con el clip “Tribunas color cielo”, dedicado a Temperley, el club del que es un apasionado hincha el autor del tema.

Volver al barrio. Juan Pablo Grossi regresó de hacer una nueva gira española, donde pudo recorrer distintos escenarios, en especial los de Madrid, una suerte de Meca de la Trova, donde pudo compartió las tablas con artistas ibéricos.

“Estuve tocando en Madrid, Barcelona y Cádiz. Fue una locura, me fue muy bien y me traje muchos amigos. Ya me dan ganas de volver”, cierra este interesante cantautor de Temperley.

MÁS INFO:

Juan Pablo Grossi, este viernes a las 20 en Patio Mío de Banfield

–Hipólito Yrigoyen 6926-, y el domingo a las 18 en el Paseo Dorrego

de Monte Grande –Dorrego al 100-. La entrada es gratuita.