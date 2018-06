Intento de femicidio en Berazategui

Un hombre de 43 años hirió a puñaladas a su ex esposa y luego se ahorcó.

Un hombre de 43 años hirió a puñaladas a su ex esposa y luego regreso a su vivienda, donde se ahorcó. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Sourigues, de Berazategui.

Daniel Romero se acercó a la casa en la que trabaja su ex esposa y fue recibido por su hija de 16 años, que le advirtió a su madre que no salga porque su padre estaba alcoholizado. Sin embargo, la mujer salió a recibir a su ex marido, que se lanzó hacia ella con un cuchillo sin lograr alcanzarla porque corrió hasta el kiosco de la cuadra.

El encargado del negocio cerró la puerta y llamó a la policía pero Romero rompió un vidrio, entró y apuñaló varias veces a la mujer, que luego fue trasladada de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde quedó internada por heridas. Luego del ataque, el hombre fue a su casa ubicada a una cuadra y se ahorcó.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvia Borrone de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada en Berazategui, del departamento judicial de Quilmes.