Indultan en EEUU a un hombre que pasó 39 años preso y era inocente

Un hombre de 70 años que pasó 39 de ellos en la cárcel, más de media vida, por asesinatos que las autoridades ahora creen que no cometió fue indultado en California, Estados Unidos.

Craig Coley, quedó hoy en libertad tras recibir el indulto del gobernador de California, Jerry Brown, que seguró en la comunicación de la medida que hace dos años que ordenó la revisión del caso, según consignó EFE.

Coley, que siempre defendió su inocencia, cumplía cadena perpetua por los asesinatos de su ex novia Rhonda Wicht, de 24 años, y del hijo de esta, el pequeño Donald de 4, ocurridos en 1978, en la localidad californiana de Simi Valley.

“La honra con la que Coley soportó esta larga e injusta encarcelación es extraordinaria”, dijo en Brown.

Además, el indulto de Brown fue apoyado por el actual jefe de la Policía de Simi Valley, David Livingstone, y por el fiscal del condado de Ventura -del que forma parte Simi Valley-, Gregory Totten.

Livingstone y Totten reabrieron el caso el año pasado después de que un agente retirado sembró dudas sobre su culpabilidad.

“Este es un caso trágico. Una mujer inocente y un niño pequeño fueron asesinados. Craig Coley pasó 39 años en la cárcel por un crimen que probablemente no cometió. El verdadero asesino o asesinos no fueron juzgados”, dijeron Livingstone y Totten en otro comunicado

Aunque muchas de las evidencias fueron destruidas después de que Coley agotara sus recursos, las autoridades pudieron realizar unas pruebas de ADN que no coincidieron con su perfil.