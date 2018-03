Indian Wells: Del Potro venció a Ferrer y ahora va contra Mayer

El tandilense venció por 6-4 y 7-6 al español David Ferrer y avanzó a los octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada. En esa instancia, se medirá con el correntino, que venció al japonés Taro Daniel.

Juan Martín Del Potro dio otra vez muestras de su sólido andar en canchas duras y este martes logró una valiosa victoria. El tandilense venció por 6-4 y 7-6 (3) al español David Ferrer y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, instancia en la que se enfrentará con Leonardo Mayer, quien superó en sets corrido al japonés Taro Daniel.

El argentino, número ocho del ránking mundial, arrancó en un nivel alto y con buenos golpes, pero le costó reflejarlo en el tanteador. En tercer game desperdició seis oportunidades de quiebre, y en el quinto, otras dos. Recién logró el ansiado quiebre en el séptimo para adelantarse 4-3, y gracias a eso pudo cerrar la manga por 6-4 a su favor, luego de desperdiciar en el 5-3 cinco set points con el saque del español. Y con eso, terminó el set con un quiebre en 16 oportunidades.

En el segundo, el partido fue más parejo. Ferrer mejoró con su saque, también con las devoluciones, y puso contra las cuerdas a Delpo en más de un game, pero no pudo quebrarle el servicio. Apenas tuvo una oportunidad y no la concretó. Del Potro, en tanto, no tuvo ninguna y por eso, con un juego cerrado, el segundo se definió en el tie-break.

En esa instancia, Delpo se mostró más sólido que Ferrer y se impuso por 7-3, con lo que cerró el encuentro y festejó una victoria muy trabajada.

Hora antes, Leo Mayer superó al japonés Daniel, quien había vencido en la instancia anterior a Novak Djokovic, y consiguió meterse por primera vez dentro de los 16 mejores de este torneo, donde sólo había alcanzado en dos oportunidades la tercera ronda.

En el primer set, el correntino mostró sus armas conocidas: un saque potente y regular, sumado a una derecha que lastima. Y si bien desperdició algunas chances de quiebre, consiguió el ansiado quiebre en el décimo game y cerró la manga por 6-4.

En el segundo, todo fue el argentino. Quebró en dos oportunidades seguidas y acumuló una racha de siete games consecutivos. Al final, con el sello implacable de su servicio, aseguró la victoria y ahora espera por Del Potro.