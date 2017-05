Impulsadas por la soja, crecieron un 10% las exportaciones uruguayas a la Argentina

Las exportaciones totalizaron US$ 126 millones entre enero y abril de este año frente a los US$ 115 millones del mismo período del año pasado, según información del Instituto Uruguay XXI.

Las exportaciones uruguayas hacia la Argentina crecieron un 10% durante el primer cuatrimestre del año en comparación con igual período del año pasado.

El impulso al incremento de las ventas uruguayas lo dio la soja, uno de los motores de la producción agrícola argentina.La oleaginosa fue colocada en el polo logístico aceitero ubicado en Rosario, Santa Fe.

El diario El Observador da cuenta de que las exportaciones totalizaron US$ 126 millones entre enero y abril de este año frente a los US$ 115 millones del mismo período del año pasado, según información del Instituto Uruguay XXI.

A su vez, la Unión de Exportadores (UEU) señaló que en abril las ventas externas fueron por US$ 37,1 millones contra los US$ 30,4 millones del mismo mes de 2016. En este caso el incremento fue de 21,9%.

Según datos a los que accedió el períodico, entre enero y los primeros días de mayo se exportaron a Argentina 39.277 toneladas de habas de soja por un valor de US$ 15 millones. Las exportaciones correspondieron a la empresa LDC (Louis Dreyfus Company) Uruguay, que también procesa el grano en Argentina.

En Santa Fe (Rosario) funciona un clúster de molienda (crushing) de soja que es uno de los más grandes del mundo. Allí se concentra el 80% de la soja que se procesa en Argentina y están ubicadas las principales cerealeras mundiales como Cargill, Bunge y LDC. En el caso de esta última posee dos fábricas. Y una de ellas consume casi 20 mil toneladas de soja al día. Hacia esas plantas fue embarcada la soja de LDC Uruguay. El producto es importado bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) como materia prima. Allí se la muele hasta convertirla en aceite o harina y es exportada hacia su destino final.

Según el instituto de promoción de exportaciones Uruguay XXI, en el primer cuatrimestre del año los tres principales rubros exportados hacia Argentina fueron las autopartes, los artículos de limpieza y los plásticos y sus manufacturas. En el primer caso, las ventas fueron por US$ 26 millones, con un descenso de 1,5% en la comparación interanual. En el segundo llegaron a US$ 11 millones, con un aumento de 11,4%, mientras que en el tercero las colocaciones alcanzaron los US$ 10 millones, con un incremento de 18,7%.