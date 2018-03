Scocco: “Cuesta pensar en el partido con Patronato”

El delantero de River dejó en claro cuál es el partido más importante que tendrá el Millonario en los próximos días y remarcó que es “difícil” pensar en el duelo del sábado ante el Patrón cuando en días también se medirá con el Xeneize.

En medio de un presente que preocupa, River apunta sus cañones al encuentro del miércoles 14 ante Boca por la final de la Supercopa Argentina. Y eso, en la antesala del partido del sábado ante Patronato, lo dejó en claro Ignacio Scocco, que afirmó que es “difícil” pensar en el Patrón cuando en el horizonte próximo aparece el Xeneize.

“Con todo el respeto que me merece Patronato, es difícil pensar en el partido del sábado teniendo que enfrentar a Boca el miércoles (de la semana próxima). Cuesta abstraerse de este superclásico, que para nosotros es el más importante que tenemos en los próximos días”, remarcó Scocco.

El delantero no anduvo con vuelta para calificar el encuentro ante Boca, pero también aclaró que tomarán con “seriedad” en el partido ante los entrerrianos, más allá de que dejó en claro que el duelo por la Supercopa Argentina es “lo más importante” que tendrán en lo inmediato.

Para el Millonario, el encuentro contra el Xeneize será clave para cambiar el ánimo, tras un comienzo de año que no fue el esperado, e iniciar el camino de la recuperación. Hasta el momento, en este 2018, apenas ganó un partido (ante Olimpo), con tres derrotas y tres empates, uno por la Copa Libertadores.

Además, a este presente colectivo, el ex Newell’s le suma flojas actuaciones desde lo personal, algo que lo tiene preocupado y por eso fue autocrítico con su nivel. “Soy el primero en darme cuenta de que no tengo el nivel del año pasado, que bajé mucho mi rendimiento y por eso salí del equipo titular”, dejó en claro.

Y en esa línea, agregó: “Tengo que aprender a jugar cuando no tengo la pelota. Estoy en una etapa en la que tengo que mejorar con el balón. Y soy un delantero que si no la toca durante mucho tiempo se pone inquieto. Debo ser inteligente para encontrar lugares que no perjudiquen al equipo”.

PRÁCTICA CON NOVEDADES. Tras el pobre empate ante Chacarita, River entrenó este martes en Ezeiza y, por primera vez en mucho tiempo, Marcelo Gallardo contó con varios de los históricos del plantel, enfocado en el duelo con Boca.

Y es que Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez y Enzo Pérez, los ‘peso pesados’ del equipo, entrenaron con normalidad y participaron del ensayo de fútbol en espacios reducido.

El lateral paraguayo Moreira se recuperó de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas varias semanas, Rojas volvió a entrenar con normalidad luego de superar un desgarro y ‘Pity’ Martínez dejó atrás un problema en el sóleo.

A ellos se le sumaron Maidana, que fue preservado el domingo pasado ante Chacarita, Ponzio, que se había tomado unos días de licencia, y Enzo Pérez, que cumplió una fecha de suspensión por su expulsión ante Vélez.