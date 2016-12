Ignacio Piatti, en la mira del Xeneize

El ex jugador de San Lorenzo es el apuntado para reemplazar a Tevez si pasa al fútbol chino.

Ante la inminente partida de Carlos Tevez al fútbol chino, Boca empieza a analizar posibles reemplazantes y el primer apuntado es Ignacio Piatti, actualmente en el Montreal FC de la MLS de los Estados Unidos.

El ex jugador de San Lorenzo es del agrado del entrenador Guillermo Barros Schelotto para reemplazar al Apache, pero su salida del club canadiense no parece sencilla. Piatti es la figura del equipo y por eso no quieren desprenderse de él.

“En el caso de ir a buscarlo, haremos el mejor de nuestros esfuerzos, que es lo que hacemos siempre con los jugadores que nos interesan, aunque hay que ver y analizar muchas cosas”, avisó el directivo sobre Piatti.

En ese sentido, el mandatario advirtió: “Si encontramos algo de calidad, la invertiremos en reforzar el plantel. Estamos trabajando día a día para potenciar al plantel, pero no nos apuramos”.

Por otra parte, ante la oferta de 10 millones de dólares por el goleador Darío Benedetto de un club de la MLS, Angelici fue claro y señaló: “No se irá hasta que salga campeón con Boca”.