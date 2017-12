Icardi: “Espero tener una posibilidad en el mundial”

El delantero de Inter de Italia Mauro Icardi afirmó hoy que aguarda por “una posibilidad” en el seleccionado argentino de fútbol para jugar el Mundial Rusia 2018.

“Yo creo que el seleccionado argentino es un premio a lo que hago acá en el Inter. Por ahora me está yendo bien y espero seguir de acá hasta el final del año con esta media goleadora y tener una posibilidad en el Mundial”, manifestó Icardi en diálogo con el programa “Morfi” de Telefé.

Icardi es el actual goleador de la liga italiana con 16 goles sobre 15 partidos disputados, pero durante la gestión de Jorge Sampaoli como entrenador no pudo marcar, con un rendimiento regular, ante Uruguay, Venezuela y Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas.

Por su parte, el ex presidente de Inter, Massimo Moratti, opinó hoy que si por él fuera le subiría la cláusula de rescisión a Icardi.

En una entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport, Moratti, quien fue presidente y propietario del Inter de 1995 a 2013, fue consultado acerca del nivel de Icardi ante los rumores de que Real Madrid quiere conseguir su pase.

“No se qué pensarán los directivos del Inter en estos momentos, pero si por mi fuera le aumentaría la cláusula de rescisión a Icardi”, respondió Moratti, de 72 años.

La actual cláusula de rescisión del futbolista argentino, negociada hace meses por su esposa y representante Wanda Nara, alcanza los 110.000.000 de euros.

Moratti, considerado uno de los empresarios más ricos de Italia, en octubre de 2013 vendió el 70 por ciento de las acciones del Inter al empresario indonesio Erick Tohir en unos 300.000.000 de euros.

El empresario es hijo de Ángelo Moratti, quien condujo al club italiano de 1955 a 1968, época en que consiguió el club las dos copas Intercontinentales, en 1964 y 1965, en sendas finales ante Independiente.