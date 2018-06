Hóckey Femenino: Pantallazo de la fecha

De la A a la E-2, todos los resultados de los equipos de la región, con sus goleadoras y próxima jornada del Metropolitano.

Por la 14° fecha del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped Femenino, Lomas derrotó como local a Banco Provincia por 3-2 y se afianzó en los primeros puestos.

En el predio de Arenales, Las Conejas, que ya habían asegurado su ingreso al Top 10 con su triunfo ante Arquitectura (1-0) la fecha pasada en ocasión de visitante, se impusieron con goles de Pilar Lucía Diez, Sofía Jorge y Agustina Telesca, mientras que los descuentos estuvieron a cargo de María de las Mercedes Paz, en dos ocasiones. En el local fueron amonestadas Diez (verde) y Florencia Villalba (amarilla).

Posiciones: River Plate 34; GEBA (-1) 32; Lomas 30; San Fernando y Ciudad 27; Belgrano y San Martín 23; Santa Bárbara 22; Banco Nación 20; Italiano 17; Saint Catherine’s 15; Banco Provincia 14; Arquitectura (-1) 12; SIC y Hurling 8; Mitre 3.

En la próxima fecha, última de la temporada regular, el equipo de Claudio Junquet enfrentará a Mitre, de visitante.

Primera B: Pucará, como local, goleó a Hindú por 3-0, con anotaciones de Mora González Gebhard, Lara Leeuwarden y Catalina Ramón. En el elenco Rojo, no hubo jugadoras con tarjetas.

Mientras, Banfield cayó en el predio de Luis Guillón por 1-0 frente a Universitario La Plata. El único gol de la tarde lo convirtió Florencia Coria. En el Taladro hubo una sola amonestada: Nahiara Candela Costas (amarilla).

La tabla: Hacoaj 37; SAG 28; San Lorenzo 26; BACRC y CASI 25; Santa Bárbara B 23; Liceo Naval 22: Quilmes 19; Ciudad B 18; U. La Plata 16; Pucará 15; Banfield 14; Hindú 12; San Fernando B, San Cirano y Sociedad Hebraica 11.

Por la última jornada de la temporada regular, Banfield visitará a San Cirano y Pucará hará lo propio ante Hacoaj.

Primera C: Lomas B consiguió empatar como visitante de Estudiantes de La Plata. Goles de Aldana Barral y Agustina Massoroni. Tarjetas verdes: Barral, Rocío Ferraggi y Agostina Schenonne. Amarillas: Barral Ferraggi y Nicole Pluis. Los tantos del elenco Albirrojo fueron anotados por Martina Croce y Belén Pardo.

Por su parte, Monte Grande sufrió una goleada en su visita a GEBA B por 6-2. Anotaron Aylén Carlomusto y Juliana Cash, mientras que Pilar Salinas recibió tarjeta verde. Para Gimnasia marcaron Wanda Belén Dupuy (3), Camila Arbelais, Micaela di Benedetto y Delfina Paz Gilardi.

Posiciones: Olivos 36; Banco Ciudad 27; GEBA B 25; River Plate B 23; Vélez y Regatas Bella Vista A 22; CUBA 21; VILO 20; Regatas Avellaneda y Lomas B 19; CASI B y Ducilo 17; SITAS y Newman 14; Monte Grande 9; Estudiantes LP 1.

Última fecha: Lomas B-CASI B y Monte Grande-Newman.

Primera D1: SAGLZ 0-ACCF Quilmes 0. Tarjeta verde: Juliana Bianchi. Próxima fecha: Luján R.C.-SAGLZ.

Primera D2: Country Banco Provincia 3 (Eliana Casalinuovo -2- y Lucía Miguel)-Lomas D 2 (Clara Marino y Gabriela Pando); Ciudad C 1 (Doina Elisabetta Pessina Marano)-Lanús 2 (María Eugenia Cuello y Laureana de Felice); SIC B 2 (Rosario Buyo y Josefina Rodríguez Turano)-San Albano 1 (Milagros Pereyra).

Próxima fecha: Lomas D-SIC B; San Albano-U. La Plata B y Lanús-Banco Provincia B.

Primera E 1: San Martín C 4 (Victoria Pereira -2-, Delfina Castanheira y Camila Purificato Costa)-Pucará B 0; Lanús B 1 (Roxana Elisabeth Méndez)-H.C. Andersen 0 y Lomas C 3 (Catalina Besio -2- y Macarena Buerba)– CASI C 2 (Martina Orsini Bianchi y Florencia Rostagno).

Próxima fecha: Macabi-Lomas C; Hurling B-Lanús B; Pucará B-Hacoaj B.

Primera E2: Los Andes 1 (Manuela Heurtley)–VILO B 1 (María Cecilia Abrantes); Monte Grande B 0-GEBA D 2 (María Antonella Avetrani y María Eugenia Delfino). Próxima fecha: Olivos B-Los Andes y Ciudad D-Monte Grande B.