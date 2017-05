Hillary Clinton comparó la situación de Trump con la caída de Nixon

Trump despidió al director del FBI, James Come, tal como hizo Nixon en 1973 con el fiscal especial que investigaba el caso Watergate.

Hillary Clinton pronunció hoy su primer discurso en clave política desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, a quien comparó, sin mencionarlo, con el ex presidente Richard Nixon por los sucesos que lo llevaron a renunciar a su cargo en 1974.

Vestida con toga y birreta, la ex aspirante demócrata a la presidencia regresó a Wellesley College, la universidad de la que se graduó hace 28 años en Massachusetts, para brindar un discurso ante decenas de mujeres que este año finalizan su carrera.

La ex secretaria de Estado (2009-2013) recordó los tiempos en los que ella era estudiante y la desilusión que significó para muchos de su generación la victoria de Nixon (1969-1974), cuya caída en desgracia por obstruir el trabajo de la Justicia comparó con la situación de la actual Administración republicana.

“Estábamos furiosos por la elección presidencial de un hombre cuya Presidencia acabaría eventualmente en desgracia, con un juicio político por su obstrucción a la Justicia -dijo entre ovaciones-. Después de despedir a la persona que lo estaba investigando en el Departamento de Justicia”, agregó con un claro paralelismo hacia la Administración de Trump.

Nixon despidió en 1973 al fiscal especial que investigaba el caso Watergate, un escándalo político que empezó con el robo de documentos al Partido Demócrata y cuyo desenlace fue la renuncia del mandatario tras persistentes intentos de encubrir a los responsables.

Trump despidió hace algunas semanas al director del FBI, James Comey, quien investigaba si la campaña del republicano se coordinó con el gobierno ruso para perjudicar a Clinton en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

La ex candidata recordó que gracias a los “ciudadanos que insistieron en (conocer) la verdad” Estados Unidos volvió a “prosperar”; por eso, alentó a las graduadas a no permitir que alguien les diga que su voz no importa.

“Siempre habrá alguien dispuesto a decirles que no tienen nada que aportar, algunos hasta les dirán que ‘son una mujer asquerosa'”, agregó la ex Primera Dama citando el insulto de Trump contra ella durante un debate electoral.

“Aprendí que lo peor que se le puede decir a una graduada de esta universidad es que se siente y se calle”, aseveró Clinton frente al auditorio de la universidad de Massachusets, una de las “Siete Escuelas Hermanas” fundadas exclusivamente para mujeres.

“Algunos incluso están negando cosas que vemos con nuestros propios ojos, como el tamaño de las multitudes”, agregó Clinton, en referencia a la pelea que mantuvo la Casa Blanca sobre la cantidad de gente que asistió a la investidura de Trump el pasado enero en comparación con la de su predecesor, el demócrata Barack Obama.

“Eso no es una hipérbole, es lo que han hecho los regímenes autoritarios a lo largo de la historia. Tratan de controlar la realidad”, advirtió la ex Secretaria de Estado citada por la agencia de noticias EFE.

Por otro lado, la ex candidata se refirió a los recortes sociales que fueron revelados esta semana cuando se conoció la propuesta presupuestaria del gobierno republicano.

“Es un ataque de una crueldad inimaginable contra los más vulnerables: los más jóvenes, los más viejos, los más pobres y los trabajadores que necesitan un poco de ayuda para ganarse o aferrarse a una vida decente y de clase media”, criticó Clinton.