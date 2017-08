Héctor Posso, el primer atleta en pisar el Parque de Lomas

Fue el primero en correr en la pista del parque municipal ubicado en Las Lilas y Molina Arrotea, hace 50 años. “Es todo para mí, es mi casa”, dice.

Nadie mejor para dimensionar la evolución que ha experimentado el Parque Eva Perón del Municipio de Lomas de Zamora que Héctor Posso, que fue el primer atleta en correr en la pista del parque en 1966, año en el que fue inaugurada. Más de 50 años después, analiza el desarrollo del espacio, que está en pleno movimiento.

Posso vivió muy cerca del espacio ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas durante mucho tiempo y hoy, aunque la vida lo llevó por otros sitios, suelta una sonrisa cada vez que regresa a su barrio de la infancia, más aún en la actualidad con la nueva pista de atletismo que está próxima

inaugurar. “El Parque es todo, es mi casa. Viví a 200 metros de lo que hoy es la pista, el estadio, y me parece increíble lo que estoy viendo, lo que se hizo estos últimos tiempos acá. Cada vez que vengo veo algo distinto, algo mejor”, destaca. En 1966, Posso se enteró de la construcción de la pista y emprendió su vínculo con el espacio.

“La emoción que me agarra es terrible. Si bien a mí me gustaba correr (salía de mi casa y no jugaba ni a la bolita ni al balero, yo corría) y hacía una hora de trote, quería correr en pista, porque para mí el verdadero atleta siempre fue el de la pista”. Después de 50 años, pisa la pista y se vuelve a emocionar.

“Significa mucho para mí, pero además todos sabemos de la importancia que tiene el deporte en la juventud. Yo estoy cerca de los 70 años y la verdad que me siento entero, y mucho de esto se lo debo al deporte. Y como alguien sabio, Posso le da un consejo a los nuevos atletas de Lomas: “Tener constancia es importante en todos los órdenes de la vida. Pienso muchas veces en los padres que creen que pierden el tiempo por llevar al hijo de acá para allá, pero ése es un tiempo invertido.

Y los chicos muchas veces no toman conciencia de eso; uno se da cuenta cuando es mayor de la importancia que tiene haber tenido una juventud sana”, cierra, luego de recorrer el espacio que lo marcó para siempre, y donde ahora el Municipio está construyendo una nueva pista.