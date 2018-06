¿Habrá lugar para Asenjo en Banfield?

El mendocino finalizó su préstamo con Gimnasia de Jujuy y debe retornar al Taladro. Su continuidad depende de Julio Falcioni y el mercado de pases en relación a los delanteros.

Mauricio Asenjo es jugador de Banfield. Pero, en los últimos años, estuvo de préstamo en otros clubes. Primero en Brown de Adrogué. Y la última temporada en Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El mendocino ya se despidió del Lobo y el lunes debería presentarse en Luis Guillón para comenzar la pretemporada en Banfield con el plantel que dirige Julio Falcioni y quetiene a Sebastián Battaglia como nuevo ayudante de campo, en reemplazo de Omar Píccoli, que dirigió al equipo en la ausencia del Emperador y luego renunció a su cargo.

¿Qué pasará con Asenjo? ¿Lo tendrá en cuenta Falcioni como alternativa de recambio? En 2016 tuvo un buen paso por Brown de Adrogué, a tal punto, que el Tricolor había solicitado un nuevo préstamo. Pero el delantero, después de hablar con el DT Albiverde, optó por esperar una oportunidad.

Y en la temporada 2016-17 apenas tuvo 11 presencias, sin marcar goles, tapado por la presencia indiscutible de Darío Cvitanich, además de Santiago Silva, y las chances que tuvieron, entre otros, chicos de las inferiores como Claudio Villagra y Agustín Fontana.

A los jujeños les aportó tres goles, despidiéndose vía Instagram: “Siempre agradecido por la oportunidad que me dieron y el cariño de la gente de Jujuy, espero que sea un hasta pronto y no un adiós, me quedé con ganas de un poco más pero es fútbol y en fútbol se gana y se pierde y empata, esta batalla no fue la mejor que tuve del todo bien, pero me llevo lo mejor de mis compañero y cuerpo técnico y la gente, gracias Gimnasia de Jujuy”.

Seguramente, el mercado de pases tendrá mucho que ver para la continuidad de Asenjo. Banfield necesita sumar otro delantero de los kilates de Cvitanich y tener recambio a mano. Con Pablo Mouche (terminó como volante) afuera y la posibilidad de venta de Julián Carranza, quizás al mendocino se le abra una puerta. O tal vez, se marcha nuevamente.