“Hablé cuatro horas de fútbol con Menotti, fue enriquecedor”

El entrenador de la selección argentina contó que se reunió con César Luis Menotti, con quien tuvo una “charla enriquecedora” de “cuatro horas” y avisó que también hará lo propio con Carlos Bilardo.

“Me reuní con Menotti, fue una charla enriquecedora porque fueron cuatro horas hablando de fútbol. Hablamos de todo, desde el ’74 en adelante”, contó el DT de la selección argentina, Edgardo Bauza en una entrevista con FM Uno.

El flamante director técnico del seleccionado argentino avisó que también hará lo mismo con el otro entrenador campeón del mundo con Argentina, Carlos Bilardo.

“Ya me voy a juntar. Sabe lo que siento por él”, señaló el “Patón”, que esta tarde tendrá el primer entrenamiento al frente del plantel que el próximo jueves recibirá a Uruguay y cinco días más tarde visitará a Venezuela por las fechas siete y ocho de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Bauza también confirmó que ya habló con su antecesor, Gerardo Martino, por teléfono pero que en “cuanto pueda” se irá a Rosario para reunirse personalmente con el “Tata”.

La otra reunión que Bauza calificó como “pendiente” es con Armando Pérez, presidente del Comité de Regularización, para ponerse de acuerdo en el proyecto para los seleccionados juveniles.

“Es algo que me tiene preocupado porque no nos podemos equivocar. Me quiero involucrar”, advirtió el ex DT de San Lorenzo y San Pablo, de Brasil, entre otros.

En cuanto a futuras convocatorias, el “Patón” reiteró que Gonzalo Higuaín será tenido en cuenta y que Mauro Icardi será “seguido” ya que “mientras su vida personal no interponga el rendimiento, no habrá problema”.

A su vez, descartó, por el momento, la posibilidad de citar a otros futbolistas en reemplazo de los lesionados Sergio Agüero y Javier Pastore. “Nos vamos a quedar con los 25 que tenemos”, afirmó.