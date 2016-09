Futsal CIB ganó otro duelo decisivo ante un rival directo

Se impuso a la Academia 3-2 con goles de Souto, Quintero y Barufaldi para engrosar el promedio del descenso. Ahora le toca el líder Pinocho.

Qué buen presente de Lomas Futsal CIB. Después de una primera rueda para el olvido, con más pena que gloria, el equipo de la dupla Adrián Fernández-Facundo De Lellis hilvanó cinco triunfos en seis presentaciones y mantiene fijo el objetivo de permanecer en Primera División. Para realzar este momento, entendió muy bien el mensaje de sostener una idea de juego y llevarla a cabo. El pasado fin de semana logró un triunfo trascendental en el Colegio San Bonifacio frente a Racing 3-2, rival directo en los promedios. Ya venía de una victoria clave frente a la UAI Urquiza como visitante y frente a la Academia, en otro partido cerrado, el conjunto lomense sacó pecho y se llevó tres puntos de platino. La noche no comenzó bien, porque Alan Miño sacó ventaja para los de Avellaneda a los dos minutos. Cinco más tarde, Sebastián Souto ponía el empate y a los 14 minutos, Uriel Quintero adelantó a la fusión Municipalidad de Lomas-Country Club. La alegría duró poco, porque a los 16 minutos emparejó el resultado Kevin Arrieta. Así se fueron al descanso, y en la reanudación, Lomas sentenció la historia con un gol de Jeremías Barufaldi a los 13 minutos, muy festejado por la gente que acompañó al equipo.

En la tabla general, Lomas marcha duodécimo con 23 puntos, pero en la que se decide todo, elevó su coeficiente a 1.122, superando a la UAI Urquiza (1.045),Racing (1.011), Estrella de Boedo (1.000) y Juvencia (0.809). Los lomenses tienen un partido más jugado, ya que adelantaron el juego correspondiente a la 24°

fecha frente a Boca, y en la próxima recibirán al líder Pinocho, que venció 5-2 a la UAI Urquiza.

NO LEVANTAN. En la Segunda División, Banfield no pudo hilvanar su tercer triunfo consecutivo. En el Microestadio 110 Años, el Taladro perdió 3-2 con Alvear. El Taladro comenzó abajo por el gol de Mouras, y lo dio vuelta por intermedio de Tomás Bielle y Diego Clapcich, pero la visita se terminó llevando la victoria con tantos de Leiva y D´Alesaandro, este último a tres segundos para que sonara la chicharra. En la próxima fecha, el equipo de Ezequiel Gazzo visitará a Arsenal, que venció como visitante a Unión Ezpeleta 4-3. Por la Primera C, Zona B, Temperley visitó a Chacarita y cayó 6-2. Los goles del Celeste, que continúa último con siete puntos, fueron convertidos por Emmanuel Medina y Nicolás Petterino. El próximo fin de semana visitará a Franja de Oro, que venció 5-2 a Círculo Policial. ■