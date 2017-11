Francisco se reunió con líderes religiosos en Myanmar y defendió la diversidad

El papa Francisco se reunió hoy con 17 líderes religiosos de distintas confesiones en Yangón, la mayor ciudad de Myanmar, y defendió la diversidad en medio de la condena internacional por la persecución que sufren los musulmanes rohingya en el país asiático.

El pontífice aprovechó su segundo día de visita para dialogar con líderes budistas, hindúes, musulmanes, cristianos y judíos en la residencia del cardenal Charles Bo, informó el portavoz del Vaticano, Greg Burke.

En un encuentro que duró unos 40 minutos, Francisco habló en español y les recordó que “es hermoso ver a los hermanos unidos”, pero, añadió, “unidos no quiere decir iguales. La unidad no es uniformidad”.

“Cada uno tiene sus valores, sus riquezas, y también sus deficiencias. Y cada confesión tiene sus tradiciones, sus riquezas para dar. Y esto solamente puede ser si vivimos en paz”, les dijo.

En Myanmar el 90% de la población es budista, pero con 135 etnias reconocidas y la presencia de varias confesiones.

El mensaje del Papa en el encuentro multiconfesional tiene como marco la advertencia de la iglesia budista birmana, que instó al pontífice a que no utilice el término “rohingya” para aludir a la minoría musulmana durante su visita a Myanmar.

Unos 620.000 rohingyas huyen desde el 25 agosto desde el estado de Rakhine al vecino Bangladesh debido a la represión del ejército birmano, que fue tildada por el Alto Comisionado de la ONU y por los Estados Unidos como “limpieza étnica”.

Con ese telón de fondo, Jorge Bergoglio instó a los líderes birmanos a “entender la riqueza de las diferencias étnicas, religiosas y populares” que representan. “No tengamos miedo a las diferencias. Construyan la paz y no se dejen igualar por la colonización”, les animó.

“La paz se construye en el coro de las diferencias. La unidad siempre se da en la diversidad”, agregó, según el texto del discurso proporcionado por la oficina de prensa vaticana.

El Papa se reunió con los religiosos antes de partir hacia la capital del país, Naipyidó, donde esta mañana se reunía con la máxima autoridad civil de facto del país, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, así como con el presidente Htin Kyaw, antes de pronunciar un discurso ante legisladores y diplomáticos.

Francisco es el primer jefe de la Iglesia católica en visitar Myanmar, en una gira asiática que continuaŕá a partir del jueves por Bangladesh, donde permanecerá hasta el sábado.