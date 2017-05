Flor de Mal, una poeta que le escribe a la inequidad social

Esta vecina recorre los sitios culturales de la región con sus textos, cargados de ironía y sensibilidad respecto a los trayectos cotidianos del Conurbano.

Con un fuerte espíritu rebelde y sensible frente a las inequidades sociales, Flor del Mal, una poeta de Lanús, recorre centros culturales y sube a redes sociales sus textos.

-¿Cuándo y por qué empezaste a escribir?

Escribo desde que aprendí a escribir. Escribía versitos y cuentos y los dibujaba para armar mis propios libros . Después iba por toda la casa leyéndoles a todos mis familiares lo que escribía y se mataban de risa. Tenía cuatro, cinco años. Jugaba a ser escritora y lo que empezó jugando no se me fue jamás.

– ¿Qué te moviliza?

Siempre le escribo al Sur, al conurbano, porque es una tierra llena de desidia. A la gente se le va la vida trabajando para llenarse la panza, a la gente se le va la vida haciendo que la plata alcance, haciendo lo que puede y no lo que quiere. A mí eso me llena de bronca, yo le escribo a esas personas porque nadie merece que su vida se le vaya, que pase desapercibida. No necesito grandes sucesos o grandes emociones para poder sentarme a escribir. La gente que a primera vista puede parecerle normal a cualquiera es la que a mí me inspira.

-¿Por qué elegís la poesía, siendo un género más “complejo” que otros?

De la poesía me gusta que me siento libre al momento de trabajar la forma, la palabra. Me encanta poder manejar el ritmo, la sonoridad. Los tiempos en la poesía no son los mismos que en la prosa. Me gusta hasta poder prescindir de las oraciones, del sujeto y del predicado concordado, me gusta poder huir de lo explícito pero aun así poder seguir diciendo lo que yo quiero decir y como yo quiero. Es lo que más me divierte al momento de escribir, ser una déspota total en mi texto.

-¿Dónde expones tus textos? Subo mucho de lo que escribo a mi Tumblr. También he participado en lecturas de poesía en lugares fantásticos llenos de gente fantástica que hay acá por el Sur y que le abren sus puertas a los artistas under como son la Casa Canción en Lomas y el Centro Cultural Wainer en Calzada. Tengo dos fanzines “Las Ménades” y “Los héroes de Monte Chingolo”. Los reparto cada vez que leo en algún lado.

– ¿Qué valor le das a la palabra narrada? La palabra es poder, es un arma. Hablando se configura nuestro pensamiento. Las palabras vienen cargadas de ideología, hablar no es un acto inocente. Yo creo que uno tiene que ser muy consciente de lo que dice y de lo que le dicen. Saber descifrar las intenciones que realmente hay detrás de un enunciado. Si no sabemos hablar somos fácilmente manipulables. Sus textos en: www.elgocedeviolentar.tumblr.com/.