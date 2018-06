Falcioni, en busca de un lateral derecho

El técnico de Banfield le pidió a la dirigencia un reemplazo para Gonzalo Bettini. Tiene que tener experiencia y además, no ser muy caro. Mientras, avanzan otras gestiones.

A las ya conocidas negociaciones por Mauricio Cuero, Nicolás Bertolo y Emanuel Cecchini, el cuerpo técnico de Banfield apunta a la contratación de un lateral derecho como refuerzo.

La no renovación de Gonzalo Bettini dejó un hueco que Julio Falcioni quiere tapar con la llegada de un jugador experimentado en el puesto y, a la vez, que no le cueste demasiado al club hablando en términos monetarios. En ese sentido, hubo un sondeo por Gastón Díaz, ex Vélez, Lanús, Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata, pero no prosperó por cuestiones económicas.

A mediados de la Superliga, y en plena participación de Banfield en las llaves previas de la Copa Libertadores, Julio Falcioni había probado con Jorge Rodríguez por ese sector, para colocar a Danilo Ortiz en el centro de la defensa junto a Renato Civelli. En otras oportunidades, el crédito fue para el juvenil Emanuel Coronel. Pero ahora, el Emperador quiere reforzar el costado derecho.

Para eso, será importante la plata que ingrese por Eric Remedi, que será transferido al Atlanta United de la MLS, equipo que dirige el argentino Gerardo Martino y en el que juega el paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús).

Primero se resolverá el regreso por una temporada del volante Cecchini, a préstamo del Málaga de España. Y después se avanzará sobre el atacante Cuero (negociarán con su representante) y la continuidad del mediocampista Bertolo (el 30 de junio quedará libre de River).