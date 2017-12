Facebook lanza en EEUU una versión para chicos de su chat messenger

Facebook presentó hoy Messenger Kids, una aplicación gratuita de mensajería que permite a los chicos enviar mensajes o videos a sus amigos o familia en un entorno más seguro y controlado, anunció hoy la red social.

Por el momento, la aplicación está disponible en versión de prueba en Estados Unidos en la tienda de Apple App Store, y “en los próximos meses” llegará a Google Play Store, indicó.

La idea de la aplicación es brindarle a los padres un mayor control acerca de la actividad de sus hijos en la red social: por ejemplo, podrán aprobar o no la generación de nuevos contactos, aseguró.

Asimismo, estarán “apropiadamente seleccionado para niños” las opciones de GIF, máscaras, herramientas para dibujar y marcos que quieran compartir en sus mensajes.

Los padres deberán descargar la aplicación en sus dispositivos y autentificar la cuenta con el nombre de usuario y contraseña del adulto.

“Esto no creará una cuenta en Facebook al niño ni tampoco le dará acceso a la cuenta asociada del adulto”, advirtió la red social en su sitio oficial.

Remarcó que esta nueva aplicación surgió luego de hablar con “miles de padres, asociaciones de padres y especialistas en los Estados Unidos”.

“Descubrimos que hay una necesidad de una aplicación de mensajería que les permita a los chicos conectarse con las personas que aman pero que también tenga el nivel de control que los padres desean”, apuntó.

Facebook no dio informó cuándo esta versión de Messenger llegará a otros países.