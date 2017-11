Fabro, listo para jugar el domingo

Brown de Adrogué extrañó la pausa y el cambio de ritmo que le puede aportar un jugador como Martín Fabro.

El volante jugó los últimos 22 minutos en el empate contra Ferro, ya que venía recuperándose de una lesión, que le impidió arriesgar de entrada. “Casi que venía de un desgarro en el recto de la pierna derecha. No jugué con Brown de Madryn y en las dos semanas posteriores no me recuperé del todo. Por eso decidimos cuidar con el cuerpo técnico”, dijo.

En ese lapso que estuvo en cancha, Fabro explicó: “Me sentí cómodo después de haber estado parado todo ese tiempo. Ahora ya estoy a disposición si Pablo (Vico) lo decide”. El Tricolor llevaba una ventaja de 2-0 y los de Caballito lograron el empate en dos. Respecto de esos goles recibidos, el ex Independiente dijo: “El descuento generó ansiedad en ellos y en vez de tener y cuidar la pelota entramos en la vorágine y eso los favoreció”.

El domingo, desde las 17, Brown recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la 10 fecha de la B Nacional.. “Es un rival difícil, que viene pendiente de los promedios del descenso y cambió de entrenador (se fue José Pepe Romero y llega Christian Díaz), por eso se van a querer mostrar y ganar”, finalizó Fabro, en su análisis.