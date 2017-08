“Estuvimos por debajo de lo esperado”, afirmó Álvarez

El técnico del Cele dijo que el equipo no jugó de la forma que querían, pero mantiene la confianza. “Estoy tranquilo con el plantel”, remarcó.

El entrenador de Temperley, Gustavo Álvarez, no terminó conforme con la producción en la derrota del lunes ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina y remarcó que el equipo estuvo “por debajo” de lo que esperaban en la previa. “No jugamos de la forma que queríamos, estuvimos por debajo de lo que pretendíamos”, remarcó el técnico del Celeste, bastante crítico con el nivel exhibido ante el Halcón. En esa línea, no puso como excusa el gran recambio que tuvo el equipo durante el receso (incorporó 16 futbolistas) y aclaró que es su tarea “darle fluidez a la proyección del equipo” durante el torneo que iniciará mañana. A pesar de esto, está tranquilo y confía a pleno en el plantel que tiene a disposición. “Siempre hay cosas para corregir luego de un partido, pero estoy tranquilo con el plantel que tengo. Restan pulir detalles. Y en eso nos ocuparemos”, remarcó el DT. En cuanto a River, rival del domingo, comentó: “Todos tienen su grado de dificultad y nosotros debemos plantear el partido de la mejor manera”. ¿ARREGUI A RACING? El mediocampista del Gasolero fue ofrecido a Racing por parte de su representante y es del agrado del entrenador Diego Cocca, quien busca un volante central para completar el equipo. Sin embargo, hasta ahora no hay nada firme. Es que en medio de este panorama, Temperley, con quien el jugador tiene contrato vigente, solamente dejará ir al mediocampista en caso de que el club de Avellaneda le compre el pase o pague por un préstamo. En caso de que no suceda, seguirá en Turdera. ■