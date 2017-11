POR Camila Demarco

El estrés laboral es uno de los problemas que más influye en las personas y, en la mayoría de las casos, estos disgustos se lo llevan consigo a sus hogares. La sobrecarga de trabajo, la excesiva responsabilidad, la sobrevaloración de las nociones de éxito o fracaso que cada uno tiene de sus tareas cotidianas, llevarse tareas a casa, ocupar tiempo del fin de semana para adelantar, entre otras cosas, son algunas de las causas de este mal. La Organización Mundial (OMS) de la Salud lo define como “la reacción que puede tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su facultad para afrontar la situación”. Este tipo de estrés, también denominado ‘burn-out’, agota el sistema nervioso y tiene una tendencia a volverse crónico, puede producir desgaste y originar síntomas de tipo depresivos. Además de afectar psicológicamente a quien lo sufre. “Una de las maneras para saber si una persona está en un ambiente sano de trabajo es si sus tareas y responsabilidades cotidianas están a la altura de sus capacidades, y si se siente presionada o nerviosa cada vez que está trabajando. La mejor manera para ayudar a alguien es hablarlo, relajarlo y que tome conciencia de que el trabajo no lo es todo. Si está en un ambiente tóxico, lo mejor es que cambie de actividad porque esto termina trayendo problemas físicos”, explicó el psicólogo lomense Ignacio Carenzio. De todos modos, si los individuos no logran superar el estrés por sí solos, y tampoco pueden o quieren renunciar a sus trabajos, hay clínicas antiestrés donde, al entrar, se firma un contrato por el cual aceptan ajustarse a las prácticas que les propongan por un determinado lapso de tiempo. En estos programas, que pueden durar meses o días, se busca liberar la conciencia de todo lo negativo, que a veces va de la mano de problemas personales. Poder superar el estrés laboral no sólo beneficia al trabajador, sino también al empleador. Una persona que está en una sintonía sana y rodeado de un buen ambiente tiene menos ausentismo, mejores objetivos e ideas para encarar sus proyectos diarios. El estrés laboral es un problema global que ocasiona pérdidas millonarias en los países industrializados debido al ausentismo laboral y la merma de las capacidades productivas de aquellos que lo sufren. Lo ideal es poder ofrecer un trabajo sin presiones, acorde a las necesidades y capacidades de cada persona y, principalmente, con buenos tratos. ■