Este fin de semana el ciclo “AcercArte” arribará a Lomas

El sábado y domingo, tocarán Bandana y Los Tekis, y actuarán Claudia Lapacó y Antonio Grimau.

El ciclo “AcercArte”, un festival cultural que recorre todos los distritos de la Provincia, arribará este fin de semana a Lomas, donde habrá distintas actividades para toda la familia. Entre los números más destacados, se presentarán Bandana, Los Tekis, y actuarán figuras, como Antonio Grimau y Claudia Lapacó. El encuentro se hará durante el sábado y domingo, desde las 10 y hasta las 22, en el Parque Eva Perón (Molina Arrotea y Las Lilas). La iniciativa, impulsada por la Provincia y el Municipio, es con entrada gratis. En cuanto a las actividades, los vecinos podrán disfrutar el sábado, de 12 a 19, de arte callejero; y de 12 a 19.30, de una biblioteca con livings de lectura. También en ese horario, habrá talleres de juego, de fotografía esteopeica, y de espirógrafos. Al mediodía se hará un concurso de música entre bandas y solistas. A las 13.45, Ana Padovani narrará cuentos para chicos; a la misma hora, en otro sector, se proyectará el film “Pink Floyd – The Wall”. En otra parte, en simultáneo, habrá demostración y clase de danzas urbanas. A las 14.30, se presentará la obra infantil Koufequín, y durante el correr de la tarde habrá más clases de danza urbana, se narrarán poesías y se proyectarán más filmes -tanto para grandes como para chicos-. También habrá show de stand up, Ajedrez viviente, una charla con el escritor y matemático Guillermo Martínez, y como cierre, a las 19.30, tocarán Los Tekis. Asimismo, el domingo, desde las 12, se presentará el espectáculo infantil Los Raviolis, a las 12.40 habrá Ajedrez viviente, luego se proyectarán películas, y hacia las 13.45 h ha

el sitio www.contralaviolenciamachista.com y fue elaborado por especialistas de distintas áreas. La idea es recolectar experiencias de mujeres de todo el país y de todos los niveles socioeconómicos y educativos. La charla en Lomas contó con la presencia de la directora de Derechos de las Mujeres y Equidad de Género, Tamara Gómez. Desde ésta área también se asesora a familiares y amigos de personas en situación de violencia. ■

brá biblioteca para chicos con cuentos y un espectáculo de narración oral escénica basado en una selección de cuentos infantiles, trabalenguas y adivinanzas, a cargo de Alejandro Magnone. A las 14.30, será el turno del infantil Rayos y Centellas, y luego habrá taller de juegos infantiles. A las 17.10, show de stand up con Eber Ludueña, y luego una charla con el escritor y periodista Julián López. El cierre será a 19.30 con la presentación de Bandana y a las 21 con la obra de teatro Filomena Marturano -con Claudia Lapacó y Antonio Grimau, que se presenta en el Teatro del Municipio -en Manuel Castro 262-.