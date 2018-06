Este domingo se juega la Copa de Ajedrez de Lomas

El Club Gimnasia y Esgrima este domingo se transformará en sede la segunda edición de la Copa de Ajedrez de Lomas de Zamora que reunirá a unos 150 jugadores de todas las edades que disputarán siete rondas bajo el sistema suizo para definir el ganador de cada categoría.

El torneo contará con cinco categorías (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libre) y los interesados en participar podrán inscribirse hasta el mismo día del certamen abonando un ticket de $120. “Desde las 10 se jugarán 7 partidas a 12 minutos”, comentó el presidente del Club de Ajedrez Deportivo Lomas de Zamora, Diego Nedilski.

Habrá trofeos para los primeros tres de cada categoría y el ganador del torneo de libres se transformará en el campeón oficial de Ajedrez del Distrito de Lomas de Zamora 2018, informaron los organizadores.

“Estimamos que va a ser una jornada multitudinaria, con una gran participación. Ya confirmaron su presencia jugadores de Cañuelas, Ezeiza y los clubes All Boys e Independiente”, detalló Nedilski.

El Club de Ajedrez Lomas tiene su sede en Azara 156 y cuenta con 100 jugadores de todas las edades que todas las semanas se acercan a disfrutar de partidas y a compartir un espacio de aprendizaje.

“Nosotros tenemos como meta promocionar el ajedrez, por eso los domingos estamos en la Plaza Grigera o en el Parque Ciudad de San José o hacemos actividades en los barrios”, cerró Niedilski.