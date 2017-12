Este año, hubo 26 veredictos de juicios por delitos de Lesa Humanidad

A lo largo de 2017 la justicia dictó 26 veredictos en todo el país por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, una cifra superior a la del año anterior, en la que 19 juicios orales y públicos llegaron a su fin.

El siguiente es un repaso, en orden cronológico, por algunas de las sentencias más emblemáticas del año:

La primera sentencia del año fue el 3 de marzo cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy condenó a dos imputados a prisión perpetua y al resto a penas de entre tres años y medio y 18 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas agravadas y violación de domicilio.

El 16 de marzo se dictó sentencia en la causa “Colegio Militar” por la desaparición de conscriptos y crímenes en la Guarnición de Campo de Mayo, en la que fueron condenados siete acusados; entre ellos el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros y el ex director del Colegio Militar, Reynaldo Benito Bignone, ambos a cadena perpetua.

En Rosario, el 12 de mayo, condenaron a prisión perpetua a los 10 militares y civiles de inteligencia en la causa Guerrieri III, acusados de crímenes de lesa humanidad contra un total de 47 víctimas, en cuatro centros clandestinos de detención.

El 13 de junio los represores Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil fueron condenados a ocho y siete años de prisión, respectivamente, por la detención ilegal y las torturas infligidas al cooperativista Marcial Uro, en la provincia de Salta.

El 5 de septiembre, el TOF 1 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y al ex jefe del área militar 420 Luis Sadi Pepa por los homicidios de Orlando Marino y Silvia Meloni, ocurridos en la localidad bonaerense de Martínez.

El 11 de septiembre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres ex policías federales a 25 años de prisión y a un ex agente de la ex SIDE a 16 años, acusados de ser parte de un grupo de tareas que actuó en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

En septiembre, la justicia tucumana condenó a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calificó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975.

El 7 de noviembre la justicia cordobesa resolvió condenar a tres años de prisión a los ex jueces Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo en la denominada “causa de los magistrados”, por su complicidad con la última dictadura y absolvió a dos ex magistrados.

En uno de los más significativos veredictos del año, el 29 de noviembre la Justicia federal porteña dictó pena de prisión perpetua a 29 represores por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, y dos de los pilotos de los llamados “vuelos de la muerte”, en tanto que absolvió al exministro de Hacienda de la dictadura Juan Aleman ya otros cinco acusados.

Por otra parte, el médico Jorge Luis Magnacco, acusado de haber actuado en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, fue condenado a 14 años de prisión por 7 hechos; sin embargo, se le unificó la pena en 24 años de prisión por otras recibidas en juicios anteriores.

En el último veredicto, conocido ayer, la justicia de Santiago del Estero condenó a prisión perpetua a los ex militares Ramón Warfy Herrera y Jorge Alberto D ‘Amico y a 22 años de cárcel a Antonio Musa Azar y Tomás Garbi, en tanto tres recibieron penas de entre 6 y 15 años y tres fueron absueltos, en la denominada Megacausa III por crímenes cometidos antes y durante la última dictadura.