“Estamos listos para tener un diálogo sobre Malvinas”

El presidente, Mauricio Macri, aseguró que Theresa May, primera ministra británica, “tiene buena predisposición para encarar el tema”.

“Hay que bajar las ansiedades, va a llevar muchos años”, dijo ayer el presidente, Mauricio Macri, sobre las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Además agregó que “el mejor camino para esto es el diálogo”. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente tuvo la oportunidad de dialogar con la primera ministra británica, Theresa May, en un encuentro no oficial. En relación a esto, aseguró que May tiene “buena predisposición” para iniciar un diálogo sobre Malvinas, “que se había perdido en los últimos doce años”. “En el almuerzo que com

partimos todos los mandatarios, May se arrimó a la mesa a saludarme y decirme que esperaba que en el futuro nos pudiésemos sentar a dialogar y yo le dije que Argentina estaba lista para tener un diálogo que incluya temas como la soberanía”, explicó Macri.

En cuanto a la declaración conjunta firmada entre ambas cancillerías, que despertó polémica en el Congreso, Macri aclaró que “solo es una muestra de buenas intenciones” y confirmó que la canciller Susana Malcorra “va a ir a informarles” los términos del texto. ■