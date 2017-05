POR Ignacio Merlo

Qué difícil será explicar a las generaciones venideras que hubo un tiempo en el que los seres humanos esperábamos. La espera, como la conocíamos, está tendiendo a desaparecer. En ese contexto aparece Nowait (algo así como NoEsperes en inglés), una aplicación que conecta restoranes y clientes y les evita la tediosa situación de esperar una mesa libre. El funcionamiento es sencillo. En las zonas donde hay muchos restoranes, el usuario activa Nowait y la app se contacta con los servidores de cada casa de comida y le indica al comensal dónde no hay espera. Además, cuenta con la función call me when, que le avisa al cliente cuándo se liberó una mesa en su restorán favorito, para que la espera no sea sinónimo de pasar tanto tiempo haciendo una cola. Algo similar ocurre a la hora

esperar pasó de moda de hacer compras. El e-commerce dejó hace años de ser una rareza y es hoy una de las formas más veloces, simples y organizadas de hacerse con un producto. Con la llegada de los teléfonos inteligentes -por un lado- y de las redes móviles de alta velocidad -por otro- son cada más los usuarios que se animan a operar y hacer compras desde su sillón. MercadoLibre, por ejemplo, registra una cifra increíble: cuatro ventas por segundo, según su CEO y fundador, Marcos Galperín. Lo que en un principio funcionaba como una mera vidriera -el posicionamiento web, un sitio bien logrado, contacto fluido con clientes por medios digitales- pasó a ser fundamental: no existe actividad comercial que se piense dejando de lado su pata digital: un sitio web, redes sociales e interacción 2.0. Pero no todo son buenas noticias: expertos en salud mental afirman que aunque “la hiperconectividad conforma un esquema que permite acceder en forma amplísima a un insumo primordial que es la información, parecería acercarse mucho a la definición de paraíso”. Antonio Dieck, director de la Universidad de Monterrey, advierte: “No estamos completamente convencidos de que todo sea ventaja”. Y agrega: “El hecho de vivir hiperconectado y haber perdido la capacidad de ser paciente hace que debamos desarrollar la habilidad de discernimiento que nos permita encontrar nuevas herramientas para lograr concentración y capacidad de aplicarnos como corresponde a las tareas que sí o sí demandan tiempo. No es lo mismo reducir la espera en la cola del banco que no tomarnos el tiempo que necesitamos para descansar, hacer la digestión o leer un buen libro: hay cosas por las que debemos seguir esperando”, señala el especialista. Por eso, en 2017 es válido afirmar que la espera, como la conocimos, ya no existe más. ■