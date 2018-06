El presidente del Club Unidos recibió el premio Orgullo de Ser de Lomas por su trabajo que ya lleva 10 años. “Nunca imaginé llegar hasta acá”, dijo Coto, muy emocionado.

En la noche del miércoles, el intendente Martín Insaurralde, junto a su esposa, Jesica Cirio, encabezó la ceremonia de la entrega de los premios Orgullo de Ser de Lomas, en las instalaciones del Teatro de Manuel Castro 262.

Allí se reconoció a 20 vecinos de distintas actividades y roles en la sociedad de Lomas de Zamora. Uno de ellos fue José Luis Velázquez, más conocido como Coto, presidente del Club Unidos de Lomas.

“Fue un momento hermoso, emotivo, una linda tarde que se compartió con toda la familia”, le dijo a La Unión. José Luis, que no conocía a la mayoría de los premiados, se sorprendió con los testimonios de cada uno de ellos a medida que fueron nombrados.

En ese sentido, dijo: “Recuerdo el de un paramédico que llegó a una casa para asistir a una mujer que dio a luz, y el de otro muchacho de la policía local que le realizó RCP a una nena en la calle. A medida que íbamos pasando me fui enterando de la historia particular de cada uno”.

En cuanto a su premio, Coto dijo que lo tomó “bien” y se mostró “agradecido” por el momento que le brindaron: “Es lindo que te reconozcan el trabajo que hacés desde un lugar donde no es conocido. No recibís nada a cambio, solo de los chicos y la gente que se acerca al club. Somos un grupo de 12 personas, delegados de las distintas categorías que nos ayudamos mutuamente. Por eso es grato que nos reconozcan con un premio por el trabajo que venimos haciendo desde hace años”.

Por otra parte, el presidente de Unidos de Lomas contó cómo le llegó la noticia. “Me llama el delegado de Lomas Oeste, Gabriel Gago, para ver si estaba de acuerdo en recibir una mención del municipio. Le pregunté por qué. Y me dice que él conocía la historia del club, mis inicios, el tiempo que llevo como presidente. Y la verdad que me puso contento, no siempre llegan los agradecimientos de esta manera”, explicó Velázquez.

Y agregó: “El premio tiene más valor al llegar del municipio, de las manos de Martín Insaurralde. Des como que uno se siente un poco importante por el trabajo. Lo que uno hace no es una obligación, pero sí un compromiso”.

Coto preside el club desde 2008. Empezó llevando a su hijo a jugar como cualquier padre. Después dirigió una categoría (la ´98) y de a poco se fue comprometiendo con la causa. “Estar en el club me hace sentir muy bien. Es una parte de mi vida. Mi señora y mis hijos están ahí. Nunca me imaginé llegar hasta acá. Y bueno, acá estamos”, manifestó Coto.

Por último, hizo referencia a la colaboración del municipio para mejorar la cancha de fútbol: “Fue un sueño que pudimos cumplir y estamos muy agradecidos. La cancha era de tierra y en los días de lluvias se complicaba todo. Si llovía por la mañana, se suspendían las actividades, tampoco se podía entrenar. Ahora la secamos y jugamos. En ese sentido, objetivo cumplido. Además, nos iluminaron todo el predio con luces LED. No tenemos más que palabras de agradecimientos”.