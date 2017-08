Error de comunicación

POR Camila Demarco

El otro día me detuve a observar que algunas personas, en medios de comunicación o en las redes sociales, al mencionar a individuos con capacidades diferentes, lo hacen con términos y formas incorrectas. Esto surgió a raíz de un portal de periodismo que tituló una noticia en la que utilizaron el término “joven Down”, cuando lo correcto es “persona con síndrome de Down. A veces, el mal uso de algunas palabras puede rozar la discriminación y sería muy coherente que haya personas que se sientan ofendidas Vivimos en una sociedad discriminadora, históricamente hablando, sobre distinciones de diversos tipos, como de etnia, raza, religión, sexualidad, entre otras cuestiones. En ese marco, las personas con síndrome de Down fueron y siguen siendo marginadas, pero no sólo socialmente, sino también legalmente por su escasa participación en los eventos públicos. Muchos no saben, por ejemplo, que hace tiempo los especialistas acordaron en decir que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición derivada de una alteración genética de nacimiento, y que las personas que tienen un cromosoma más en el par 21 pueden hacer las mismas actividades que el resto, sólo que puede requirir de apoyos adicionales.

Es normal escuchar decir “minusválido”, “anormal”, “mogólico”, “sufre o padece de tal cosa”. ¿Qué autoridad tiene uno para decirle “menos válido” a otro ser humano? ¿Qué satisfacción encontramos denigrando a otra persona? En el mayor número de ocasiones que aparecen estas palabras no se pretende ofender o despreciar intencionadamente, pero justamente la ignorancia respecto al tema hace que caigan en la bolsa. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como “las personas con síndrome de Down tienen menos posibilidades que una persona ‘normal’”? Sí, así como lo leen. Pero vayamos más profundo, ¿qué es ser una persona normal? Los medios de comunicación masivos, que llegan una gran audiencia, como son la televisión, la prensa escrita, la radiodifusión o el cine, tienen una gran responsabilidad, y juegan un importante papel a la hora de mostrar una comunicación positiva. Tienen un compromiso muy alto a la hora de escribir, y estoy muy lejos de sentenciarlos, porque todos nos podemos equivocar, pero sí es muy importante hacer autocrítica porque termina desinformando. Las personas con síndrome de Down tienen igualdad de derechos y dignidad, y pueden hacer una enorme contribución a la sociedad por derecho propio. ■