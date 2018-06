Enzo Pérez, el nuevo N°23

El mediocampista de River fue elegido por Jorge Sampaoli para suplantar al lesionado Manuel Lanzini.

El director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, dio a conocer al reemplazante de Emanuel Lanzini. Se trata de Enzo Pérez, una habitual pieza del equipo en el anterior Mundial y un hombre importante para lograr la clasificación a este certamen.

Enzo Pérez, quien tuvo un semestre irregular con River -18 partidos, 16 de titular en la Superliga- y que no completó muchos encuentros debido a cuestiones físicas, se había quedado sin Mundial, luego de estar en la lista de 35. Ante varias posibilidades como Guido Pizarro (recientemente incorporado por Tigres de México), Leandro Paredes (Zenit) y Pablo Pérez (Boca), el DT del Seleccionado optó por el volante de River para suplantar a un futbolista de otras características como Lanzini, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados.

“La noticia me la confirmó el profe (Jorge Desio). Ahora estoy esperando que me confirmen cuándo debo viajar. Me tocará ir a Rusia para hacer fuerza desde el lugar que me toque”, expresó Pérez en diálogo con TyC Sports.

Con la Selección, Enzo Pérez acumula 23 encuentros jugados, un gol, tres partidos jugados en un Mundial y ocho más por Eliminatorias, además de 12 amistosos.

El mediocampista, que se encuentra en Argentina, viajará directamente a Rusia, donde se encontrará con todo el equipo en el búnker de la Selección (en Bronnitsy, a las afueras de Moscú), ya que dejarán hoy el complejo del Barcelona.