En Temperley, la ilusión de dar el gran golpe crece partido a partido

El Gasolero tuvo un buen debut en el TNA y es uno de los animadores de la Conferencia Sur en su primera participación. Si bien el objetivo es mantener la categoría, hoy sueña con pelear arriba. “Tenemos material para conseguirlo”, remarcó Lucas Ortiz.

A fuerza de buenas actuaciones y de victorias resonantes, Temperley se hizo un nombre en el actual torneo del TNA y se transformó en uno de los animadores de la Conferencia Sur, ubicándose en el quinto lugar y a sólo dos partidos del líder Estudiantes de Olavarría.

Por eso, luego del descanso por las Fiestas y al encontrarse en los primeros lugares, el plantel regresará hoy a los entrenamientos en el Palo Metz e iniciará una nueva etapa, en la que el objetivo máximo será consolidarse en los primeros puestos y soñar con dar el gran salto. A eso apuntarán.

“No nos queremos relajar. Al vernos en los primeros puestos, nuestra cabeza como plantel se amoldó para luchar entre los mejores y seguro que será un lindo desafío”, señaló el escolta Lucas Ortiz, una de las figuras del equipo de Leonardo Costa.

En este bautismo en el TNA, el objetivo para Temperley pasaba por mantener la categoría y tener una temporada tranquila, pero los buenos resultados cambiaron los planes y hoy se encuentran en los primeros puestos. Y eso fue una sorpresa para muchos, aunque no para los integrantes del plantel del Celeste.

“Nosotros confiábamos en nuestro trabajo, desde la pretemporada lo veníamos haciendo fuerte, y por eso no fue una sorpresa para nosotros”, aclaró Ortiz, quien desde el primer día vio cosas positivas en el equipo.

Desde el comienzo, el Gasolero sorprendió con triunfos resonantes de local y visitante, y eso le permitió escalar a los primeros puestos y despedir el año con saldo positivo, gracias a 10 victorias (siete de local y tres de visitante) y apenas seis caídas (cinco afuera y una en el Metz).

“La confianza que tenemos en nuestra forma de entrenar y en la idea de juego nos hizo ganar tiempo y pienso que, a medida que pasaron los partidos, nos dimos cuenta de que teníamos material para estar arriba”, remarcó el escolta, segundo máximo goleador del Celeste, y que se está recuperando de una lesión en el tobillo y no podrá jugar los primeros partidos de 2017.

Por otra parte, el primer juego del Gasolero en este año será el lunes 16, como local, ante Huracán de Trelew, un duelo clave para mantenerse en los primeros puestos. Será transmitido en vivo por la señal televisiva DeporTV. ■