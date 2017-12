En su nuevo video por Youtube, Francisco pidió “por los ancianos”

En la última entrega del año de su serie mensual de videos por YouTube, el papa Francisco pidió hoy por “los ancianos” y los convocó a “colaborar” con la educación de las nuevas generaciones.

“Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría”, aseveró el pontífice en la emisión de diciembre de la serie “El video del Papa”, divulgada este lunes.

“A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo”, aseveó Jorge Bergoglio en la pieza de más de un minuto de duración que cierra los clips mensuales sobre sus intenciones de oración.

“Tengamos presentes a nuestros ancianos, para que sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones”, convocó en la pieza divulgada por YouTUbe y por el sitio elvideodelpapa.org.