En la Copa de Campeones de Adij se juegan los pases a semifinales

Los mejores equipos de cada categoría y divisional en los torneos Apertura y Clausura se miden por los cuartos en busca del título mayor.

Habrá varios cruces importantes en pares e impares. Los mejores equipos de cada categoría y divisional de la Liga Adij durante los torneos Apertura y Clausura entraron en los cuartos de final de la Copa de Campeones y van en búsqueda del título mayor para cerrar el año con un festejo.

Este fin de semana habrá cruces interesantes en todas las categorías con 34 clubes participando del certamen con, al menos, un equipo. Entre las pares, por la 2004 se medirán Arco Iris vs. Malvinas; San Martín vs. El Paredón; Ateneo vs. El Faro y 9 de Julio B vs. Martín Arín. En la 2006 se cruzan Banfield vs. Ituzaingó; Arco Iris vs. San Martín; Ateneo vs. El Paredón e Integración vs. 11 de agosto. Por la 2008, se verán las caras Pescadores vs. Los Amigos B; Martín Arín vs. 11 de Agosto; El Fortín vs. Barrio Enz y Córdoba vs. San Martín. La 2010 tendrá los cruces de Villa Rita vs. Martín Arín; Defensores vs. Ateneo; San Cayetano vs. Unión SJ y Los Amigos B vs. Pescadores. Entre los impares, dentro de la 2005 se enfrentan Ateneo vs. San Martín; Sampdoria vs. Unión Budge; La Loma vs. 11 de Septiembre y Gimnasia y Esgrima de Lomas vs. San José.

Por la categoría 2007 habrá duelos entre Ateneo vs. Martín Arín; Los Amigos B vs. Almafuerte, Banfield vs. Sampdoria e Independencia vs. La Loma. En la 2009 se medirán 11 de Agosto vs. Unión SJ; Alto Verde vs. Taponazo; Defensores vs. Banfield y La Loma vs. Independencia. Los más chicos, la categoría 2011, tendrá los encuentros entre Los Amigos B vs. La Loma; 21 de Septiembre vs. 9 de Julio SJ; Pescadores vs. Sampdoria y Fomento vs. Villa Rita.