En Guillón, Falcioni alistará a su tropa para un duro 2018

La agenda contempla la Superliga y las Copas Libertadores y Argentina. Habrá que recuperar jugadores, apuntalar juveniles y sumar refuerzos.

El próximo 2 de enero, Banfield regresará a los entrenamientos en un 2018 en el que atenderá varios frentes y todos tendrán que estar al pie del cañón para cuando el técnico los necesite. El búnker elegido para preparar y reacondicionar la tropa será el predio de Luis Guillón. Para no gastar dinero que puede ser destinado para otros temas, se priorizó lo que hay en casa. Y el Taladro tiene un lugar con todas las comodidades al alcance de la mano. Sin dudas, lo que más seduce al club, al técnico Julio Falcioni y a los jugadores, es la Copa Libertadores de América. Pero para llegar a la Zona de Grupos habrá que sortear dos fases previas. Es por eso que el plantel tendrá menos días de trabajo que el resto, porque a fines de enero comenzará a jugar su suerte. El primer rival lo conocerá el 20 de diciembre, y los partidos se jugarán el 31 de enero y el 7 de febrero. Si logra atravesar esta instancia, volverá a presentarse el 14 y el 21 de febrero. La Zona de Grupos comienza el 28/02. Hay otro dato que no es menor, la FIFA todavía no actualizó el ránking de la Libertadores, clave para la localía. El camino de Banfield, en el plano internacional, también dependerá de lo que se pueda incorporar. Y en ese punto, las cosas todavía ni están claras. La dirigencia ya sabe que Falcioni necesita un marcador central zurdo, un “9” de área y un mediocampista creativo. El Emperador tiene un plantel corto y las lesiones de los más grandes apuraron el ingreso a Primera División de varios chicos de Inferiores. La Copa tienta, pero no deberá descuidar la Superliga (figura 16°) y además tendrá la Copa Argentina, otro torneo que al técnico le interesa. ■